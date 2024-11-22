Les nuits tombent bien tôt lors des saisons froides, alors consolons-nous avec les merveilleuses illuminations que l’on peut contempler dès 16 h de l’après-midi ! L’un des lieux populaires de la capitale nippone est sans nul doute la tour Skytree et ses alentours.
Jusqu’au 25 décembre, la structure la plus haute du Japon (634 mètres) offre un jeu de couleurs vert et rouge qui nous plonge dans l’ambiance des fêtes de fin d’année, alternant entre l’image d’un sapin de Noël et celle d’une bougie.
Pour les détails sur cet événement, voir le site officiel : https://www.tokyo-solamachi.jp/en/
(Texte et photos de Nippon.com)