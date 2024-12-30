أصبح عيد الميلاد محطة مميزة في تقويم اليابان، حيث تتحول المدن إلى لوحات ساحرة تتلألأ بالأضواء والزينة الاحتفالية. ومن بين أبرز معالم هذا الموسم، يتألق برج طوكيو سكاي تري بأجواء لا تضاهى، مجسدًا روح العيد بلمسة يابانية فريدة. في هذه المقالة، ندعوك لاستكشاف روعة الزينة الموسمية في أطول هيكل في اليابان، وتجربة أجواء عيد الميلاد كما لم تشهدها من قبل.

تضيء سماء طوكيو ليلا شجرة عيد ميلاد يبلغ ارتفاعها 634 مترا.

يأتي عيد الميلاد مرة واحدة فقط في العام، لكن الاحتفالات تبدأ مبكرا في اليابان. وقد انطلق موسم عيد الميلاد في طوكيو في نوفمبر/تشرين الثاني بإضاءة برج ”طوكيو سكاي تري“ في سوميدا بطوكيو. وستتم إضاءة برج سكاي تري بلون مختلف كل يومين – الأخضر ليمثل شجرة الصنوبر والأحمر ليمثل الشمعة – ما يخلق شعورا بأجواء عيد الميلاد يمكن الاستمتاع بها عن قرب ومن بعيد.

كما ستوضع شجرة عيد ميلاد كنقطة لالتقاط الصور على منصة المراقبة على ارتفاع 350 مترا فوق سطح الأرض، وستكون الشخصية الرسمية ”سوراكارا تشان“ متاحة للتصوير بملابس عيد الميلاد.

شجرة عيد ميلاد مزينة في الطابق 350. (© Nippon.com)

تحول مجمع ”طوكيو سكاي تري تاون“ الواقع تحت برج سكاي تري، إلى مركز متألق يضم حوالي نصف مليون مصباح LED، تضيء المنطقة من الساعة 4:00 عصرا إلى الساعة 11:00 مساء يوميا. والحدث الأبرز هناك هو الإضاءة التصويرية لدرجات سلم سورامي-زاكا، الذي يؤدي إلى مجمع التسوق سولاماتشي. يمكن للزوار في أي لحظة مشاهدة زينة نابضة بالحياة أو عرضا رائعا لسجادة حمراء مهيبة تقود إلى برج سكاي تري. كما ستقوم سوراكارا تشان بظهور خاص كضيفة شرف.

أضواء على درجات سلم سورامي-زاكا المؤدي إلى مجمع سكاي تري. تبدأ إضاءات هانامي-زاكا في 2 ديسمبر/كانون الأول. (© Nippon.com)

زوار يصطفون لالتقاط الصور أمام عربة بيغاسوس وشجرة عيد ميلاد يبلغ ارتفاعها 8 أمتار في الساحة. (© Nippon.com)

يوجد في الطابق الرابع سوق عيد الميلاد بأكواخ احتفالية مزينة بسانتا على السطح. ويمكن للزوار الاستمتاع بالأطعمة الشهية واستكشاف مجموعة رائعة من منتجات عيد الميلاد. وفي الوقت نفسه، تقدم مساحة الفعاليات الخاصة في الطابق الثالث تحت الأرض عروضا حية للكمان وموسيقى الجاز، ما يضفي إلى أجواء المناسبة.

يستمر مهرجان الأضواء حتى 25 ديسمبر/كانون الأول. كل ما عليك فعله هو الإمساك بيد شخص مميز أو صنع ذكريات رائعة مع الأطفال، والاستمتاع بأمسية مليئة بالإضاءة.

في تلك الليالي الباردة، يمكن تناول كوب من النبيذ الساخن على شكل حذاء، مع إمكانية الاحتفاظ به. (© Nippon.com)

بيت كعكة الزنجبيل الضخم في الساحة يبلغ طوله 4 أمتار ويزن 750 كيلوغراما. وسيتم تقطيعه وبيعه للزوار على شكل خبز شتولن التقليدي. (© Nippon.com)

أصبح الممشى المؤدي إلى أساكوسا جاهزا للزينة الموسمية. (© Nippon.com)

لمعرفة المزيد عن تفاصيل الفعالية، راجع الموقع الرسمي التالي:

Tokyo Skytree Town Dream Christmas 2024

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. التقرير والصور من Nippon.com. صورة العنوان: © Nippon.com)