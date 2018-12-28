Yahata Meiko, embajadora del makizushi en 2018, nos enseña a preparar paso a paso unos rollitos de sushi originales y divertidos.

Rollitos de sushi dignos de Instagram

En diciembre de 2013, la Unesco declaró la gastronomía japonesa, o washoku, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Lo cierto es que incluso antes, pero también a partir de ese momento, la cocina nipona vivía un auge internacional por tratarse de una dieta baja en calorías y, consecuentemente, saludable. De entre todos los platos que la conforman, el sushi tiene una gran cantidad de adeptos, tanto en Japón como en otros países.

Para muchas personas, la imagen del sushi va ligada a los nigiri, esto es, las piezas de sushi que se elaboran colocando pescado o marisco, entre otros ingredientes (neta), sobre el arroz (shari). No obstante, no debemos olvidar las múltiples posibilidades que ofrecen los rollitos de sushi —makizushi—, un plato originario de la zona que en la actualidad conforma la región de Kansai (Kioto, Osaka...) y que se popularizó en todo el país en torno al período Edo. Sus ingredientes varían en función del lugar; cada familia puede darle su toque personal según lo que se tenga en la nevera. De un tiempo a esta parte, los rollitos de sushi decorativos, kazari makizushi en japonés, no faltan en las fotografías de comida que pueblan la red social Instagram. Básicamente, se trata de creaciones en las que se ha conseguido que el corte del rollito muestre motivos como flores y animales.

En esta ocasión, le hemos pedido a Yahata Meiko, embajadora del makizushi para el ejercicio fiscal 2018 y portadora de la titulación de mayor grado de la Asociación de Instructores de Sushi de Japón, que nos enseñe a preparar unos rollitos de sushi bonitos y coloridos.

Yahata Meiko nos enseña a preparar unos kazari makizushi.

Rollitos con forma de pez

Para preparar rollitos de sushi, se coloca, sobre el alga nori, el arroz avinagrado; el resto de los ingredientes va en el centro. La forma de rollo se le da con la ayuda de una esterilla de sushi, makisu en japonés. En el caso del kazari makizushi, se le da color al arroz y se disponen los ingredientes de modo que conformen el motivo deseado. Por último, se crea un rollo de mayor tamaño utilizando varios más pequeños. Es un rollito de rollitos.

Si se quiere hacer un pez, se necesitan rollitos que formen un triángulo para la cabeza, varios delgados y redondos para el cuerpo escamado y otros planos para la aleta caudal. En esta ocasión, teñiremos el arroz avinagrado con cúrcuma, la especia que se utiliza para el curri. Posteriormente, se colocan las distintas partes sobre el alga nori que hará las veces de contorno y servirá para mantener todo unido, siempre teniendo en cuenta el diseño que se desea conseguir. Los huecos se rellenan con arroz blanco avinagrado.

En primer lugar, se elaboran las escamas, con rollitos delgados.

Para la aleta caudal, hacen falta tres rollitos planos.

Al lado de la cabeza, triangular, se colocan en orden las escamas que forman el cuerpo y la aleta caudal. Los huecos se rellenan con arroz blanco. Todo ello se envuelve con nori para hacer un rollito de rollitos. Luego se corta con un cuchillo; el corte revela el diseño, que gusta tanto a niños como a adultos.

Por último, se utiliza una soja negra (en este caso, tostada) para hacer el ojo y darle así el acabado perfecto. Colocamos los rollitos en un plato de cristal azul que recuerda al mar.

El corte de los rollitos queda así de bonito.

Hacer el ojo con una soja negra le da un toque de realismo.

Los rollitos delgados que forman el cuerpo escamado llevan tiras de zanahoria previamente saladas, gracias a las cuales da la sensación de que las escamas brillan. Además, le dan un toque crujiente muy interesante.

Para elaborar este tipo de rollitos, no es necesario disponer de ingredientes caros como el atún o el caviar rojo. Basta con tener cierta creatividad y ganas de experimentar en la cocina con lo que haya en la nevera. ¡Es una práctica totalmente recomendable!

• Ingredientes

Alga nori

Zanahoria (salada y cortada en tiras finas)

(salada y cortada en tiras finas) Arroz avinagrado (teñido con cúrcuma para que quede amarillo)

(teñido con cúrcuma para que quede amarillo) Sojas negras (en este caso, de la variedad Kurosengoku y tostadas)

* Más detalles en el vídeo

¡Los rollitos con forma de pez han quedado estupendos!

Texto: equipo de la redacción de nippon.com

Vídeo: Noguchi Kaori

Imagen del encabezado: Tres rollitos con forma de pez.

(Traducción al español del original en japonés)