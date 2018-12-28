Инструктор по декоративным роллам (кадзари-макидзуси) Яхата Мэйко показывает, как сделать роллы в виде цветов и животных, которые хорошо смотрятся в Инстаграме.

Фотогеничные роллы

В декабре 2013 года японская кухня васёку была зарегистрирована в качестве нематериального наследия ЮНЕСКО. Однако полезные и низкокалорийные японские блюда снискали мировую популярность много лет назад. Суси имеют множество поклонников как в Японии, так и за её пределами.

Слово «суси» обычно ассоциируется с покрытым рыбой комочком риса. Однако начинка роллов, или макидзуси, появившихся в эпоху Эдо в западной части Японии (Киото, Осака и другие города современного района Кансай) и постепенно распространившихся по всей стране, крайне разнообразна. Их содержимое варьируется в зависимости от региона и наличия продуктов в домашнем холодильнике. В последнее время набирают популярность декоративные роллы (кадзари-макидзуси) в виде цветов и животных – они хорошо смотрятся в Инстаграме. Предлагаем познакомиться с основами приготовления вкусных и фотогеничных роллов под руководством Яхата Мэйко – инструктора 1-й категории по декоративным роллам Ассоциации суси-инструкторов (JSIA) и официального Посла макидзуси-2018.

Посол макидзуси Яхата познакомила нас с секретами приготовления декоративных роллов

Декоративный ролл «рыба»

Для приготовления обычных маки смешанный с уксусом варёный рис выкладывают на лист нори, сверху помещают начинку и скатывают содержимое в плотный рулет с помощью специального бамбукового коврика макису. Начинка декоративных роллов состоит из нескольких вариантов макидзуси. Чтобы получить маки в форме рыбы, нужен треугольный ролл для головы, несколько тонких роллов для чешуи и плоские роллы для хвоста. Варёному рису придают золотистый оттенок с помощью куркумы – эта специя обычно используется для приготовления соуса карри. Готовые роллы выкладывают на оболочку – длинный лист нори. Промежутки между компонентами заполняют белым варёным рисом, затем скручивают большой ролл.

Сначала делают чешую - несколько тонких роллов

Рыбий хвост состоит из трёх плоских маки

«Ролл с начинкой из роллов» – треугольная голова, чешуя и хвост заворачивают в оболочку из нори

Затем наступает самый ответственный момент – готовый ролл нарезают ножом, и долгожданные фигурки появляются на свет. Последний штрих – сделать рыбкам глаза из чёрных бобов (при приготовлении использовались бобы куро-сэнгоку). Для завершения композиции рыбок выкладывают на стеклянную тарелку цвета морской волны.

Ролл превращается в рыбу

Вставляем глаз – и рыба оживает!

Начинкой для используемых в качестве чешуи тонких роллов служит нашинкованная и перетёртая с солью морковь. Разрезав маки, мы обнаружили, что чешуя обладает красивым блеском и хрустит во рту.

Декоративные суси не требуют дорогой начинки в виде тунца или красной икры. Для создания неповторимой фигурки достаточно иметь остатки еды в холодильнике и креативный подход. Хотите попробовать?

Ингредиенты

Нори

Морковь (тонко нашинкованная и перетёртая с солью)

(тонко нашинкованная и перетёртая с солью) Варёный рис с уксусом (окрашен в жёлтый цвет с помощью куркумы)

(окрашен в жёлтый цвет с помощью куркумы) Чёрные бобы (обжаренные бобы куро-сэнгоку)

* Подробные инструкции по приготовлению содержатся в видеоролике.

Готовые рыбки

Интервью, текст и фото – редколлегия Nippon.com

Видео: Ногути Каори

Фотография к заголовку: декоративные маки в форме рыбы