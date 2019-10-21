La ceremonia de entronización del Emperador, en japonés Sokuirei-seiden-no-gi, tiene lugar el martes 22 de octubre a la 13:00 (hora de Japón). En nippon.com les ofrecemos un vídeo de este acto que iremos además comentando en tiempo real a través de un blog en directo. El texto se publicará en japonés y en el resto de los idiomas de nuestra página: español, francés, inglés, árabe, ruso y chino tradicional y simplificado. Además, incluiremos algunas explicaciones ofrecidas por un antiguo periodista a cargo de los asuntos de la Casa Imperial de Japón que cubrió la ceremonia de entronización del Emperador Akihito en 1990. Nos esforzaremos para transmitirles de la manera más fiel posible esta solemne ceremonia que recuerda a las antiguas pinturas en rollo (emaki) del período Heian.

Las imágenes en directo son cortesía de FNN.jp Prime Online (Fuji TV) y THE PAGE (Yahoo).

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