天皇陛下が国内外に即位を宣言する「即位の礼」が10月22日に行われ、世界の注目を集めました。

nippon.comでは、現代の「平安絵巻」といわれる「即位礼正殿の儀」を、参列者が皇居・宮殿に到着し始める様子から儀式が終了するまで、動画でライブ中継。また、皇族方が宮殿「松の間」にお入りになるところから、ライブブログのテキストにより、平成の「即位の礼」を取材した元宮内庁担当新聞記者の解説も盛り込み、多言語で独自のリアルタイム実況を行いました。

さらに同日夜に催された「饗宴の儀」に出席する各国の賓客が皇居・宮殿に集まる模様も、動画でライブ配信。テレビでは放送されないノーカット中継が、視聴者の大きな関心を呼びました。

当日のライブのアーカイブは、下記のリンクからご覧いただけます。

【ノーカット中継動画】「即位礼正殿の儀」天皇陛下が即位を国内外に宣言：参列者の皇居到着から儀式まで

【ノーカット中継動画】天皇陛下が即位を宣言「即位礼正殿の儀」（ライブブログあり）

天皇陛下のおことばは… 「即位礼正殿の儀」を生配信

【ノーカット中継動画】「饗宴の儀」を前に各国賓客の皇居到着の様子

ライブ中継動画提供：THE PAGE（ヤフー）、FNN.jpプライムオンライン（フジテレビ）