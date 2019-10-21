ستقام "مراسم تنصيب الإمبراطور على عرش اليابان" من الساعة 1 بعد الظهر في 22 أكتوبر/ تشرين الأول (بتوقيت اليابان)، حيث ستتم الطقوس الدينية الخاصة بإعلان الإمبراطور تولي العرش الإمبراطوري لليابان. من جهتنا سنقوم ببث هذا الحدث التاريخي مباشرة عبر موقعنا للمرة الأولى. سنقوم بتقديم توضيحات وشروحات للطقوس والمراسم المتعلقة بعملية التتويج، بما في ذلك توضيحات من أحد مراسلي الصحف المسؤول عن وكالة البيت الإمبراطوري حتى ننقل للعالم تلك المراسم بشكل سهل وسلس.

فيديو البث المباشر المقدم: "FNN.jp Prime Online" (Fuji TV)، "THE PAGE" (Yahoo Japan)

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