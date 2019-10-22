С 13:00 сегодня проводится церемония Сокуирэй сэйдэн-но ги, главная церемония интронизации нового императора. На сайте nippon.com будет проходить прямая трансляция церемонии с комментариями на русском языке. Ритуал восшествия на трон как будто сошёл с древних живописных свитков, император, императрица и другие участники церемонии будут одеты в церемониальные одежды, использовавшиеся в эпоху Хэйан (794-1192). Будет присутствовать немало гостей из зарубежных стран – членов королевских семей, глав государств и других высокопоставленных лиц.

Видеоматериалы предоставлены FNN.jp Prime Online (Fuji TV) и Yahoo The Page.

Вы можете просмотреть прямую трансляцию видео, нажав на изображение, появляющееся на нашей главной странице после начала церемонии. Чтобы увидеть прямую трансляцию блога, нажмите на ссылку ниже, как только она выйдет в эфир.

Церемония возведения на престол императора Нарухито (22 октября 2019 г.)

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