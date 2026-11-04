El Premio Nobel de Química otorgado al científico japonés Soai Kensō fue una de las noticias más destacadas en Japón en octubre de 2026.

Finalizan los Juegos Asiáticos

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La Agencia de Servicios de Inmigración endurece los requisitos para conceder la residencia permanente a los ciudadanos extranjeros. Según los nuevos criterios, los solicitantes deben percibir de manera continua ingresos superiores al ingreso medio anual de los ciudadanos japoneses y acreditar un determinado nivel de dominio del idioma japonés.

El tenista Nishikori Kei, antiguo número cuatro del mundo, se retira tras perder en la primera ronda del Abierto de Japón.

Nishikori Kei, en el centro, posa para una foto conmemorativa tras concluir el último torneo de su carrera en el Ariake Tennis Park de Tokio, el 1 de octubre de 2026. (© Jiji)

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La Policía de la prefectura de Toyama registra el Ayuntamiento de Toyama ante las acusaciones de que la ciudad infló las cifras de su población en más de 2.000 personas en el censo nacional de 2025.

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La Policía de la prefectura de Okinawa detiene a un cabo de la Infantería de Marina de Estados Unidos destinado en la base aérea de Futenma bajo la sospecha de robo con homicidio, ante las acusaciones de haber matado a una mujer y robado su cartera y otras pertenencias en un hotel de Naha.

Concluyen los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya. Japón consigue un récord histórico de 269 medallas (83 de oro, 95 de plata y 91 de bronce) y se sitúa en el segundo puesto del medallero por detrás de China. Los juegos se vieron empañados por diversos problemas organizativos a lo largo de las competiciones, entre ellos confusiones con los himnos nacionales.

Deportistas japoneses en la ceremonia de clausura de los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya, el 4 de octubre de 2026. (© Jiji)

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La Comisión de Comercio Justo de Japón registra las oficinas de los cuatro principales fabricantes de cerveza del país —Asahi, Kirin, Suntory y Sapporo— bajo la sospecha de haber infringido la Ley Antimonopolio. Se sospecha que las compañías formaron un cártel para fijar los precios mayoristas de distribución de la cerveza y bebidas afines.

El Premio Nobel de Química es concedido a Soai Kensō, profesor emérito de la Universidad de Ciencias de Tokio, y a Henri B. Kagan, profesor emérito de la Universidad Paris-Saclay, por descubrimientos que ofrecen pistas sobre cómo los organismos vivos llegaron a contener solo una de las dos variantes en imagen especular de moléculas clave, como los aminoácidos.

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El jugador de cuadro de los Hanshin Tigers Satō Teruaki consigue la Triple Corona en la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), al liderar el campeonato en promedio de bateo, jonrones y carreras impulsadas. Es el noveno jugador en la historia de la NPB en lograr esta hazaña.

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En su último informe Perspectivas de la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional prevé que el PIB de Japón caerá del cuarto al sexto puesto a escala global en 2027, situándose por detrás tanto de la India como del Reino Unido.

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia detiene en Sajalín a un periodista japonés del diario Hokkaidō Shimbun bajo cargos de espionaje. Finalmente se concede acceso consular el 26 de octubre, lo que permite a funcionarios de la embajada japonesa reunirse con el detenido.

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La primera ministra Takaichi Sanae destituye en la práctica al ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca Yana Kazuo tras conocerse acusaciones que incluyen infracciones de la Ley de Elección de Cargos Públicos. El 15 de octubre, nombra al diputado de la Cámara de Representantes Takebe Arata para sucederlo.

Matsui Hideki, nuevo entrenador de los Gigantes de Yomiuri

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Murakami Ryū, galardonado con el Premio Akutagawa por Azul casi transparente y conocido por otros éxitos de ventas como Los chicos de las taquillas, fallece a los 74 años.

Murakami Ryū en diciembre de 2016. (© Jiji)

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La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) lanza un cohete H3 que transporta la sonda de exploración de las lunas de Marte desde el Centro Espacial de Tanegashima, en la prefectura de Kagoshima. La misión tiene como objetivo recoger muestras de la luna marciana Fobos. De tener éxito, marcará varios hitos científicos, entre ellos un viaje de ida y vuelta al sistema marciano.

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El ex primer ministro Fukuda Yasuo fallece en Tokio a los 90 años. Asumió el cargo en septiembre de 2007, tras la repentina dimisión de Abe Shinzō por problemas de salud.

Fukuda Yasuo durante su mandato como primer ministro, en junio de 2008. (© Jiji)

Chiba Tetsuya, autor de manga conocido principalmente por Ashita no Joe, fallece en Tokio a los 87 años. En 2023 se convirtió en el primer creador de manga en recibir la Orden de la Cultura de Japón.

Chiba Tetsuya en octubre de 2023. (© Jiji)

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El Gobierno decide conceder la Orden de la Cultura a ocho personas, entre ellas Miyamoto Shigeru, de Nintendo, creador de exitosos videojuegos como la serie Super Mario, y el galardonado con el Premio Nobel de Química Soai Kensō. Es la primera vez que un productor de videojuegos recibe esta distinción.

La antigua estrella de los Yomiuri Giants Matsui Hideki, conocido también por su destacada trayectoria en las Grandes Ligas de Béisbol con los New York Yankees y otros clubes, es nombrado mánager de los Gigantes de Yomiuri.

En una rueda de prensa, Matsui Hideki muestra que lleva el dorsal número 90, el mismo que lució su mentor de toda la vida, Nagashima Shigeo, durante su etapa como entrenador. (© Reuters)

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GMO Internet pide al Gobierno que adopte medidas de “ciberdefensa activa” tras una brecha en sus servidores y su negativa a pagar un rescate exigido de 50 millones de dólares, en medio de una oleada de ciberataques contra empresas este mes. Entre las compañías afectadas por importantes ataques figuran una filial de servicios en la nube de SoftBank, Burger King, Capcom y Sagawa Express.

La Asociación Japonesa de Shōgi anuncia que ha aceptado la solicitud de Nishiyama Tomoka para incorporarse a las filas profesionales regulares. Se convierte en la primera mujer profesional regular en la historia de este juego, tras defender su título en el sistema profesional femenino independiente.

Nishiyama Tomoka durante una competición el 10 de octubre de 2026. (© Jiji)

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La primera ministra Takaichi se reúne en Tokio con el canciller alemán Friedrich Merz, con quien aborda la evolución de la situación respecto a China y Rusia y reafirma su compromiso de ampliar la cooperación bilateral en defensa y economía. Asimismo, adoptan una declaración conjunta sobre seguridad económica y cooperación en ciencia y tecnología avanzadas, incluida la inteligencia artificial.

La primera ministra Takaichi Sanae, a la derecha, estrecha la mano del canciller alemán Friedrich Merz tras su rueda de prensa conjunta en Tokio el 28 de octubre de 2026. (© Jiji)

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En su reunión de política monetaria, el Banco de Japón publica un informe en el que indica que la inflación subyacente, excluidas las fluctuaciones temporales, ha alcanzado su objetivo del 2 %.