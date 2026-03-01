Calendario de fiestas y otras celebraciones tradicionales de Japón

Fragmentos de Japón

Las celebraciones de Año Nuevo (Shōgatsu) y los festivales de Tanabata y Obon de verano son ejemplos de los actos tradicionales que llenan el calendario en Japón, celebraciones que marcan hitos en la vida, cambios estacionales o prácticas religiosas.

Enero

Shōgatsu

La época de Año Nuevo (Shōgatsu) se celebrahasta el 7 o 15 de enero, dependiendo de la región. Durante los tres primeros días, conocidos como sanganichi, la gente disfruta de platos especiales como los que contiene el osechi ryōri y visita santuarios y templos.

Nanakusa: la festividad de las siete hierbas (7 de enero)

El 7 de enero es uno de los cinco sekku tradicionales (cinco días festivos relacionados con las estaciones del año). En esta fecha se come nanakusagayu, gachas de arroz con siete hierbas primaverales, para rezar por una buena salud y calmar el estómago después de las comilonas de Año Nuevo.

Ceremonias de la Mayoría de Edad (segundo lunes de enero)

En la festividad nacional del Día de la Mayoría de Edad, los gobiernos locales de todo Japón organizan ceremonias para los jóvenes que han llegado a la edad adulta. Aunque Japón redujo la mayoría de edad legal de los 20 a los 18 años en 2022, muchos municipios todavía celebran dichas ceremonias para los que han cumplido 20 años.

Febrero

Setsubun (alrededor del 3 de febrero)

Celebrado en la víspera del primer día tradicional de primavera, el setsubun es conocido por la costumbre de ahuyentar a unas temibles criaturas conocidas como oni lanzándoles granos de soja. En años recientes también se ha popularizado comer un rollo de sushi llamado ehōmaki mientras se mira en la dirección considerada más favorable para el año.

Marzo

Hinamatsuri: el Día de las Niñas (3 de marzo)

Otro de los cinco sekku estacionales es el Hinamatsuri, una festividad en la que las familias exhiben muñecas ornamentales y rezan para que las niñas crezcan saludables y felices.



Hinamatsuri. (© Adobestock)

La contemplación de los cerezos en flor (finales de marzo-abril)

El hanami (la contemplación de los cerezos) es la adorada costumbre de reunirse bajo los cerezos en flor con amigos, familiares o compañeros de trabajo para disfrutar de la comida, la bebida y la llegada de la primavera. La icónica variedad somei-yoshino, conocida por sus características flores de color rosa pálido, suele florecer entre finales de marzo y abril.

Higan (alrededor del equinoccio de primavera)

El Higan, alrededor de los equinoccios de primavera y otoño, es una celebración budista en la que los japoneses rinden homenaje a sus antepasados visitando sus tumbas. Ambos períodos de Higan duran una semana: comienzan tres días antes del equinoccio y terminan tres días después.

Abril

Ceremonias de ingreso en las escuelas y empresas (comienzos de abril)

El año escolar y laboral en Japón comienza en abril. Las ceremonias de ingreso señalan un hito importante para los estudiantes y los empleados que inician una nueva etapa de su vida.

Mayo

El Día de los Niños (5 de mayo)

En su origen era un día festivo para los niños y una de las cinco fiestas estacionales sekku, pero ahora esta fiesta nacional celebra la salud y la felicidad de todos los niños. Algunas familias exhiben koinobori (banderines con forma de carpa).



Koinobori. (© Adobestock)

Día de la Madre (segundo domingo de mayo)

Se trata de un día introducido desde Estados Unidos. El Día de la Madre en Japón suele consistir en regalar claveles para expresar gratitud.

Junio

Cambio estacional a la ropa de verano (1 de junio)

Muchos centros educativos y lugares de trabajo en los que se usa uniforme cambian a la indumentaria de verano a partir del 1 de junio y hasta el 30 de septiembre.

El Día del Padre (tercer domingo de junio)

El Día del Padre también es una celebración que llegó a Japón desde Estados Unidos.

Julio

Tanabata (7 de julio)

El Tanabata está basado en una leyenda china sobre dos amantes desafortunados que se encuentran una vez al año atravesando la Vía Láctea. Los japoneses escriben deseos en tiras de papel de colores y las cuelgan en ramas de bambú. Es costumbre también comer sōmen (fideos de trigo finos), dado que los fideos evocan la imagen de la Vía Láctea.

Doyō no Ushi no Hi (Día del Buey de verano, finales de julio/comienzos de agosto)

El doyō se refiere al período de unos 18 días que precede al comienzo tradicional de la primavera, el verano, el otoño y el invierno, mientras que ushi no hi (el día del buey) es una designación del calendario basada en los 12 signos del zodíaco chino. El doyō no ushi no hi que precede al tradicional comienzo del otoño (a comienzos de agosto en el calendario actual) se ha asociado desde la antigüedad con comer unagi (anguila asada) para soportar mejor el calor.



Anguila asada al estilo kabayaki. (© Adobestock)

Festivales de fuegos artificiales (finales de julio-agosto)

Los fuegos artificiales de verano son uno de los principales atractivos de la temporada en todo Japón. Entre los festivales más famosos están el que se celebra sobre el río Sumida en Tokio (el último sábado de julio), el de Nagaoka, en Niigata (los días 2 y 3 de agosto) y el de Daisen, en Akita (el último sábado de agosto).

Agosto

Días conmemorativos relacionados con la guerra (6, 9 y 15 de agosto)

Un período para recordar las tragedias de la Segunda Guerra Mundial, marcado por ceremonias en memoria de las víctimas de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki los días 6 y 9 de agosto, y por conmemoraciones del final de la guerra el 15 de agosto.

Obon (alrededor del 13 y 16 de agosto)

El Obon es una tradición budista por la que se rinde homenaje a los ancestros. Las familias suelen reunirse e invitar a los espíritus ancestrales con una pequeña hoguera de bienvenida en la noche del 13 de agosto, y los envían de vuelta con una hoguera de despedida el 16 de agostro, aunque algunas regiones celebran el Obon en julio. Muchas comunidades celebran danzas tradicionales bon odori durante esta temporada.



Danzas bon odori para los espíritus visitantes. (© Adobestock)

Septiembre

Higan (alrededor del equinoccio de otoño)

Al igual que su homólogo primaveral, el Higan otoñal es un período de una semana en el que las personas honran a sus antepasados.

Tsukimi (la contemplación de la luna, septiembre/comienzos de octubre)

Mientras que una luna llena aparece el día quince de cada mes lunar, la del octavo mes (en algún momento entre mediados de septiembre y principios de octubre en el calendario gregoriano) es conocida como la “luna de la cosecha” y se considera especialmente hermosa. El tsukimi se celebra ofreciendo eulalia o plateado chino (Miscanthus sinensis) y dango, unos dulces de harina de arroz, al tiempo que se reza por una cosecha abundante.

Octubre

Cambio estacional a la ropa de invierno (1 de octubre)

Muchos centros educativos y lugares de trabajo en los que se usa uniforme cambian a la ropa de invierno en este día. No obstante, algunas instituciones ajustan hoy día el momento del cambio en función de las temperaturas predominantes, especialmente en los años en que el calor del verano se prolonga.

Halloween (31 de octubre)

En su origen era una fiesta religiosa occidental que marcaba el final de la cosecha y el regreso de los fantasmas a la tierra. En Japón, Halloween se ha convertido en un evento secular de masas con disfraces, desfiles y fiestas temáticas.

Noviembre

Shichi‑Go‑San (15 de noviembre)

Se trata de una festividad para las niñas de entre tres y siete años y los niños de cinco años. Las familias se visten de gala y visitan los santuarios para celebrar el crecimiento de los niños y rezar por su buena salud.



Niños visitando un santuario durante el Shichi Go San. (© Adobestock)

Diciembre

El solsticio de invierno (alrededor del 22 de diciembre)

El día más corto del año en Japón y el resto del hemisferio norte. En este día, los japoneses comen kabocha (calabaza japonesa) para atraer la fortuna y toman baños con yuzu para alejar la mala suerte.

Navidad (25 de diciembre)

Aunque se introdujo como una festividad cristiana, la Navidad en Japón se disfruta ahora más como un evento estacional, que se celebra con iluminación y decoraciones festivas.

Ōmisoka (31 de diciembre)

Las tradiciones de fin de año incluyen comer toshikoshi soba (soba de fin de año) y tocar las joya no kane (campanas del templo) 108 veces para purificar los deseos mundanos.

