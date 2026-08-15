Tablas de cocina: la madera de ‘hiba’ resiste al moho gracias a sus propiedades antibacterianas

Utensilios de cocina japoneses que comprar en Kappabashi

Aunque en los hogares nipones abundan las tablas de cocina hechas de resina blanca, los extranjeros que acuden a Kappabashi prefieren los modelos tradicionales o las propuestas más innovadoras.

Madera japonesa de primera calidad

Aunque en la mayoría de los hogares japoneses se prefieren las tablas de cocina hechas de resina, dado que son asequibles, pesan poco y se manejan fácilmente, entre los profesionales de la cocina no suelen gustar tanto. “Los ingredientes no hacen que los cuchillos se mellen. El problema reside en las tablas de cocina: si son duras, los cuchillos se dañan con más facilidad. A fin de cuentas, las tablas de cocina más inocuas para el filo de los cuchillos son las de madera. A los profesionales les gustan las de hiba de Aomori, cuenta Iida Yūta, sexta generación de la familia al frente de Iidaya.

Hiba es el nombre con el que se conoce al asunaro y a la variante de este, el hinoki asunaro, ambos árboles de la familia del ciprés japonés (hinoki). Endémico de Japón, el 80 % de los hiba se concentra en la prefectura de Aomori. Además, conforman, junto con el cedro japonés (sugi) de Akita, de la prefectura homónima, y el ciprés japonés de Kiso, de la prefectura de Nagano, los tres tipos de bosques más bonitos de todo el archipiélago nipón.



Bosque de hiba de Aomori. (Pixta)

Los hiba tardan más de doscientos años en alcanzar la madurez; sin embargo, su madera es robusta y presenta finas y densas vetas. Otro de sus principales atractivos es que contienen hinokitiol, un compuesto natural con propiedades antibacterianas. “Se las recomiendo, sin pestañear, incluso a quienes se preocupan por que se forme moho en una tabla de cocina hecha de madera. Son higiénicas y, para colmo, desprenden un olor agradable, señala Iida. Con su aroma refrescante, tal vez baste con sacar la tabla de cocina para que a uno se le levante el ánimo.



Tabla de cocina de hiba de Aomori. La superficie es tan resbaladiza como la de los modelos de resina.

Conscientes, quizás, de todas estas características, los clientes foráneos también compran tablas de cocina hechas de hiba de Aomori. Al parecer, algún cliente ha llegado a la tienda y pedido directamente “la misma tabla que usaba el cocinero japonés en aquella película”.



Un empleado de Iidaya nos muestra la sección de tablas de cocina. Las hay de madera, bambú, resina…

Una tabla-plato de un fabricante de piezas para automóviles

El no va más de las tablas de cocina es un práctico modelo, negro y redondo, que se utiliza tanto para cortar sobre él los ingredientes, directamente en la mesa, como para usarlo a modo de plato. Por eso mismo han decidido llamarlo Choplate, término que fusiona dos palabras de la lengua inglesa: chop y plate, “trocear” y “plato”, respectivamente. Está hecho de una resina especial que contiene fibra de vidrio.



El Choplate está disponible en tres tamaños: grande, mediano y pequeño.

El Choplate es obra de un fabricante de Sakai (Osaka) con muchos años de historia y con experiencia en el mecanizado de precisión de plástico. Aunque se dedica principalmente a la fabricación de electrodomésticos y piezas para automóviles, quería aprovechar sus técnicas de otra manera; el primer producto resultante de esa iniciativa ha sido esta tabla de cocina, que nada tiene que ver con su especialidad.

A simple vista, parece de cerámica; sin embargo, destaca por su ligereza y su robustez: no se rompe aunque se caiga. Además, presenta un delicado diseño irregular que ayuda a disimular los arañazos que pueda ir sufriendo, y sus bordes, ligeramente elevados, evitan que se derramen los líquidos. Por si esto fuera poco, aguanta temperaturas de hasta 200 grados, de ahí que se pueda usar en el microondas y meter en el lavavajillas al final de las comidas.

Se convirtió en todo un éxito de ventas en cuanto salió al mercado en 2021, con un total de 220.000 unidades vendidas. “Gusta mucho también a la clientela de fuera de Japón, quizá porque en otros países no existe algo parecido. Muchos compradores son de otras partes de Asia”, explica Iida.

Por un lado, tenemos una propuesta tradicional: una tabla de cocina hecha de madera que destaca por sus propiedades antibacterianas naturales y por desprender un aroma fresco; por el otro, un modelo innovador de resina que surge al combinar una idea singular con las técnicas más novedosas. Ambos encarnan a la perfección el espíritu japonés.

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Imágenes: Nomura Kazuyuki (excepto las imágenes que tienen los créditos especificados)

(Traducción al español del original en japonés. Imagen del encabezado: una tabla de cocina hecha de hiba de Aomori y un Choplate.)