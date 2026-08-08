Sartenes para hacer ‘tamagoyaki’ y palillos para cocinar: utensilios exclusivos de Japón

Utensilios de cocina japoneses que comprar en Kappabashi

En Kappabashi encontramos un modelo de sartén exclusivo de Japón: tiene forma cuadrada y sirve para preparar tamagoyaki, un tipo de tortilla que se desayuna mucho y también aparece con frecuencia en las cajitas de comida para llevar (bentō).

Todo empezó con una clase de cocina

Cuando se habla de gastronomía japonesa, muy a menudo surgen diferencias entre la región de Kantō y la de Kansai; por ejemplo, si pensamos en el tamagoyaki, en Kantō es más común el atsuyakitamago, una tortilla a la que se le echa azúcar para endulzarla, mientras que en Kansai abunda el dashimakitamago, una versión salada en la que se utiliza caldo dashi para potenciar el sabor. Si nos ponemos estrictos, la manera en que se prepara cada variante —cómo se enrolla el huevo— también difiere; sin embargo, ambas tienen algo en común: se hacen en una sartén cuadrada específicamente para el tamagoyaki.



El huevo batido se va introduciendo en la sartén por partes y se va enrollando de modo que se formen distintas capas. (Photo AC)

Según Iida Yūta, sexta generación de la familia al frente de Iidaya, de un tiempo a esta parte se han popularizado las clases en las que se enseña a turistas de otros países a preparar tamagoyaki, de ahí que se estén vendiendo muchas sartenes como las que se utilizan en la elaboración de este tipo de tortilla. Los modelos más recomendados para los principiantes son los que llevan una capa de teflón, dado que el huevo se pega menos y, por lo tanto, son más fáciles de mantener. Los que más se venden son, con diferencia, aquellos cuyo revestimiento es el que más aguanta.



El fondo está inclinado; de este modo, es más fácil darle la vuelta al huevo.

Los cocineros profesionales, por su parte, se decantan por las sartenes para preparar tamagoyaki hechas de cobre puro. Conducen muy bien el calor, de ahí que se solidifique antes de evaporarse; esto, a su vez, le da una textura esponjosa al tamagoyaki. “La clave reside en que la temperatura del fondo y la de los laterales es prácticamente la misma”, explica Iida. Como el calor se distribuye de manera uniforme también desde los lados, la tortilla tiene exactamente el mismo dorado en todas sus partes. No obstante, comparadas con las de teflón, estas sartenes son más difíciles de manejar. Así pues, si se decide usar una de cobre en casa, es recomendable que tenga una capa de estaño.



Sartén para hacer tamagoyaki exclusiva de Iidaya. Fabricada en cobre, se pueden echar en ella, de una sola vez, hasta cuatro huevos batidos.

Practicidad en la elaboración de bentō

La Egg Triple Pan (Sartén Triple con un Espacio Central para Huevos) es un producto singular que, como su propio nombre indica, está divido en tres secciones: mientras el huevo se hace en la central, las laterales se pueden utilizar para preparar algún otro plato. Esto permite ahorrar tiempo y reducir la cantidad de utensilios de cocina que hace falta lavar; así pues, resulta práctica a la hora de preparar el bentō por la mañana, cuando el tiempo apremia. Si la comida para llevar a la japonesa llega a otras partes del mundo, es posible que esta sartén alcance fama mundial.



Sartén con una sección central para hacer tamagoyaki. Con un huevo se puede preparar una tortilla que tenga el grosor perfecto para el bentō.



Mientras se hace la tortilla, se pueden preparar salchichas, hamburguesas… (Pixta)

Los palillos para cocinar (saibashi) son un utensilio indispensable en la preparación de todo tipo de platos japoneses, entre ellos el tamagoyaki. Los de la serie Hontōni Suberanai (No Resbalan, En Serio) son fantásticos y tienen mucho éxito entre las personas de otros países que no están acostumbradas a manejar estos utensilios en el día a día: las puntas están provistas de una capa especial que permite agarrar con firmeza hasta los fideos y el konjac, alimentos muy escurridizos.



Palillos para cocinar, más largos que los que se utilizan para comer. Los hay tanto para adultos como para niños.



Iida agarrando un trozo de konjac. Tal y como se aprecia en la imagen, aunque solo la tiene agarrada por un extremo, ¡la gelatina no se le escurre!



En Iidaya es posible probar unos palillos antideslizantes y unos convencionales para ver la diferencia a la hora de agarrar un trozo de konjac.

Los diez utensilios de cocina japoneses que más se venden entre los turistas extranjeros

Imágenes: Nomura Kazuyuki (excepto las imágenes que tienen los créditos especificados)

Imagen del encabezado: Sartenes para hacer tamagoyaki a la venta en Iidaya.

(Traducción al español del original en japonés)