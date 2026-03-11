Voici la liste des athlètes japonais médaillés des Jeux paralympiques d’hiver de Milan-Cortina, qui se déroulent jusqu’au 15 mars 2026.

(Voir aussi : Les médailles décrochées par le Japon aux Jeux paralympiques d’hiver)

■ Bronze Suzuki Takeshi (ski alpin : slalom géant hommes assis)

Il a réalisé le meilleur temps au classement général lors de sa deuxième manche, mais cela n’a suffi que pour décrocher la médaille de bronze, sa quatrième médaille aux Paralympiques d’hiver.

13 mars

■ Argent Oguri Daichi (snowboard : slalom en virages relevés hommes LL1)

Ancien snowboardeur professionnel, ila commencé à participer à des compétitions de para-sports après avoir subi l’amputation de sa jambe droite. À 45 ans, ce vétéran a décroché son premier podium lors de sa troisième participation aux Paralympiques d’hiver.

12 mars

■ Argent Muraoka Momoka (ski alpin : slalom géant féminin assis)

Elle occupait la deuxième place après sa première descente et a conservé cette position à l’issue de la compétition. Cette deuxième médaille d’argent dans ces Jeux est sa onzième médaille au total, ce qui fait d’elle l’athlète japonaise la plus médaillée de l’histoire des Paralympiques d’hiver.

Muraoka Momoka (à gauche) après avoir obtenu sa médaille d’argent au slalom géant assis, le 12 mars 2026. (© Reuters)

9 mars

■ Argent Muraoka Momoka (ski alpin : super-G féminin assis)

Elle s’était cassé la clavicule en novembre dernier, mais la star japonaise des sports d’hiver est revenue à la compétition pour remporter la première médaille du Japon lors de ces Jeux. Il s’agit de sa dixième médaille au total, ce qui la place à égalité avec Obinata Kuniko comme l’athlète japonaise ayant remporté le plus de médailles aux Jeux paralympiques.

Muraoka Momoka en pleine compétition du 9 mars 2026. (© Kyôdô)

Données utilisées

Données sur les médailles, du site officiel des Jeux paralympiques de Milan-Cortina 2026.

(Photo de titre : Suzuki Takeshi [à gauche] levant la main après avoir obtenu sa médaille de bronze au slalom géant assis, le 15 mars 2026. © Kyôdô)