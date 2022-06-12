Quand les lumières se mêlent à la beauté naturelle du lieu, cela donne des panoramas à couper le souffle. Visite guidée de cinq splendides paysages de nuit du Japon, présentés par le plus grand expert du sujet.

Marumaru Motoo, le plus grand connaisseur de paysages de nuits du Japon, dresse pour nous la liste de ses cinq panoramas nocturnes favoris. Le changement des saisons et de la météo tout au long de l’année sont bien sûr à prendre en compte.

Yokohama et son panorama

(Avec l’aimable autorisation du secrétariat Yakei-Isan)

Ôsanbashi, Terminal maritime international de passagers (Yokohama, préfecture de Yokohama)

La terrasse sur le toit du terminal de passagers est ouverte 24 heures sur 24, 365 jours par an. Elle offre un panorama à 360 degrés du port de Yokohama, d’où vous pourrez admirer le Bay Bridge, l’entrepôt de briques rouges Akarenga et le parc d’attractions Cosmo World.

« La ville de Yokohama ne lésine pas pour offrir les plus beaux paysages nocturnes, qu’il s’agisse de projecteurs au sol ou de vidéo mapping. Tout autant de curiosités pour les yeux que vous pourrez observer depuis la terrasse du terminal Ôsanbashi. »

Le conseil du professeur Motoo

« Du crépuscule jusqu’au moment où l’océan se teinte de bleu, le Blue moment, les lumières de la grande roue et celles de l’entrepôt de briques rouges Akarenga commencent à se distinguer. Les palettes de couleurs sont absolument magnifiques. »

La « vue nocturne à 10 millions de dollars » de Nagasaki

(Avec l’aimable autorisation du secrétariat de Yakei-Isan)

Le mont Inasa (Nagasaki, préfecture de Nagasaki)

Avec Sapporo et Kita-Kyûshû, la vue nocturne sur Nagasaki a été choisie comme l’une des trois plus belles du Japon en 2018. La topologie de la ville confère à ce paysage une beauté unique, et celui à admirer depuis le mont Inasa est connue sous le nom de « vue nocturne à 10 millions de dollars ». Au sommet de la montagne haute de 333 mètres, accessible par téléphérique, se trouve un pont d’observation vitré. Il offre une vue panoramique, avec le pont Megami illuminé et les rues et les différents édifices de la ville sous vos pieds.

« L’élévation du terrain est l’un des éléments caractéristiques des paysages de la ville de Nagasaki. Admirez la vue depuis un lieu d’observation en altitude, et vous apercevrez devant vous les collines qui se trouvent juste à la hauteur de vos yeux : c’est ce qui en fait un spectacle unique. »

Le conseil du professeur Motoo

« Un paysage nocturne, c’est comme une toile de lumière, mais les points lumineux de cette toile sont parsemés de zones d’obscurité, telles que des cimetières ou encore des parcs. Observez bien, et les formes de ces points noirs peuvent apparaître comme des cœurs ou des animaux. »

Les lumières à perte de vue de Sapporo

(Avec l’aimable autorisation du secrétariat de Yakei-Isan)

Le mont Moiwa (Sapporo, préfecture de Hokkaidô)

Une autre des trois plus belles vues nocturnes au Japon se trouve à Sapporo. Depuis le pont d’observation, accessible par téléphérique, au sommet du mont Moiwa, à 531 mètres du sol, vous aurez une vue imprenable sur la ville. Regardez en bas et vous verrez les vastes étendues de la grande frontière nord du Japon.

« C’est le paysage de Hokkaidô qui s’étend à perte de vue qui rend ce spectacle nocturne si incroyable. La population de Sapporo augmente sans cesse, tout comme le nombre d’illuminations dans la ville, où du moins c’est ce que ce paysage laisse imaginer. On pourrait s’attendre à une ville lumineuse, Sapporo étant une métropole importante, avec une population de près de deux millions d’habitants, mais la ligne d’horizon formée par les montagnes est absolument magnifique. »

Le conseil du professeur Motoo

« Les paysages de Sapporo sont un régal pour les yeux, magnifique mélange des lumières de la ville et de la nature environnante. Pour profiter au mieux de cette expérience, choisissez la saison hivernale. »