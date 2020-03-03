Las luces de la ciudad y la naturaleza crean vistas nocturnas llenas de romanticismo. Es un verdadero placer poder disfrutarlas en cualquier momento, porque el mismo lugar cambia de apariencia según la estación y el clima.

Marumaru Motoo es un experto y productor de yakei (paisajes nocturnos), que viaja por todo el país para ver los despliegues de iluminación más espectaculares y los paisajes urbanos iluminados. Le hemos pedido que nos recomiende sus cinco vistas nocturnas favoritas en Japón.

Las vistas nocturnas de Yokohama triunfan en Instagram

Fotografía cortesía de la Secretaría de Yakei-Isan.

Terminal internacional de pasajeros de Ōsanbashi (Yokohama, prefectura de Kanagawa)

El mirador en la azotea de la terminal de pasajeros marítimos de Ōsanbashi, abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, ofrece una panorámica de 360 grados del puerto de Yokohama, con el Puente de la Bahía, el Almacén de Ladrillos Rojos y el parque de atracciones Cosmo World en el horizonte.

“Yokohama se está centrando en crear paisajes nocturnos, particularmente en invierno, cuando hay muchas características especiales como reflectores en el suelo que iluminan el cielo y proyección de mapeo 3D. Todo esto se puede disfrutar desde el mirador”.

Un consejo de Marumaru:

“Desde el crepúsculo hasta el ‘Blue Moment’, cuando el océano se tiñe de azul, las luces de la noria y el Almacén de Ladrillos Rojos comienzan a destacar. Las transiciones de color son realmente maravillosas”.

La “Iluminación fotogénica del puerto de Yokohama”, es una conmovedora experiencia de iluminación producida por Marumaru que se llevará a cabo en el mirador hasta el martes 31 de marzo de 2020. Las instalaciones nocturnas incluyen una plataforma con forma de caja de regalo iluminada que recorta Minato Mirai, zona que sigue creciendo, así como otra con un marco para fotos que captura el resplandeciente puente de la bahía de Yokohama en el fondo. ¡Son unas vistas nocturnas ideales para Instagram!

La “vista nocturna de 10 millones de dólares” de Nagasaki

Fotografía cortesía de la Secretaría de Yakei-Isan.

Monte Inasa (Nagasaki, prefectura de Nagasaki)

La vista nocturna de Nagasaki está engalanada por la particular belleza de la topología de la ciudad y fue elegida como una de las tres nuevas vistas nocturnas más hermosas de Japón en 2018, junto con Sapporo y Kitakyūshū. La vista desde el monte Inasa es conocida como “la vista nocturna de 10 millones de dólares”. Un mirador de cristal se encuentra en la cima de la montaña de 333 metros al que se accede con teleférico. Se puede disfrutar de una vista panorámica que abarca del puente iluminado de Megami hasta el centro urbano.

“Una característica de la vista nocturna de Nagasaki es su elevación sobre el terreno. Cuando uno otea desde un punto elevado, como al otro lado hay una colina, la vista nocturna que uno tiene delante queda a la altura de los ojos creando un espectáculo verdaderamente único.

Actualmente se está llevando a cabo un proyecto único relacionado con la vista nocturna de Nagasaki. La ciudad ha añadido unas ‘luces de visión nocturna’ especiales para la vista desde el monte Inasa. Al fijarlas en la parte superior de las farolas, se colocan para que la luz pueda brillar en la dirección del mirador. Se emplea un programa para cambiar los colores, de este modo la gente que eche un vistazo desde el mirador podrá ver corazones, constelaciones y otras formas. Está previsto que el programa entre en funcionamiento a partir de marzo de 2020”.

Un consejo de Marumaru:

“Una vista nocturna es como un lienzo de luz, pero no está pintado todo de luz. Los puntos brillantes están intercalados con áreas de oscuridad donde hay cementerios o parques, y las siluetas de esos espacios pueden parecer corazones o animales. El monte Inasa es un lugar donde los visitantes pueden saborear plenamente el placer de ver esos espacios oscuros dentro de una vista nocturna”.

Todo Sapporo se ilumina de noche

Fotografía cortesía de la Secretaría de Yakei-Isan.

Monte Moiwa (Sapporo, Hokkaidō)

Otra de las tres nuevas vistas nocturnas más hermosas de Japón es Sapporo. Hay un mirador a 531 metros de altura en la cima del monte Moiwa, es accesible por teleférico y ofrece una vista panorámica de la ciudad de Sapporo. Su vista nocturna se caracteriza por la espaciosa llanura de la gran frontera norte de Japón que se extiende bajo sus pies.

“La luz que se expande como un tapiz por todo el paisaje de Hokkaidō es realmente hermosa. Como la población de Sapporo crece constantemente, las luces de la ciudad parecen aumentar cada día. La ciudad de Sapporo tiene la fama de ser extremadamente brillante, ya que es una gran metrópoli con 1,9 millones de residentes, pero la silueta que ofrecen las montañas cercanas también es magnífica”.

Un consejo de Marumaru:

“En invierno es normal que haya nieve. Una de las delicias de la vista nocturna en Sapporo es que está integrada con la naturaleza que la rodea. La vista nocturna nevada es un espectáculo imprescindible”.

El mágico encanto del monte Fuji a la luz de la luna

Fotografía cortesía de la Secretaría de Yakei-Isan.

Meseta de Nihondaira (Shizuoka, prefectura de Shizuoka)

Nihondaira es una colina de 307 metros que se encuentra cerca de la costa de la bahía de Suruga, que ofrece una vista panorámica que abarca el monte Fuji a lo lejos y el puerto de Shimizu a sus pies, así como la península de Izu y los Alpes del Sur. Los visitantes pueden disfrutar de una vista de 360 grados en la cima de la colina desde el elegante mirador Nihondaira Dream Terrace que abrió sus puertas en noviembre de 2018.

“Este lugar está certificado como patrimonio del paisaje nocturno japonés. La atracción principal es la vista nocturna del monte Fuji en invierno, especialmente durante la luna llena. Es una maravilla contemplar la vista de la montaña cubierta de nieve, bañada por la luz de la luna recortándose sobre el cielo nocturno”.

Un consejo de Marumaru:

“Frente al monte Fuji están las luces anaranjadas del muelle, las luces de la ciudad y una noria. Este conjunto provoca que la escena nocturna parezca una postal típicamente japonesa”.

Relajado con unas vistas increíbles desde las termas

Fotografía cortesía de la Secretaría de Yakei-Isan.

Termas de Mitama (Ichikawamisato, prefectura de Yamanashi)

Estas termas naturales gestionadas por el pueblo se encuentran en la cima de una colina de 370 metros y ofrecen una vista ininterrumpida de la cuenca del Kōfu, los Alpes del Sur y la cordillera de Yatsugatake. El espléndido paisaje natural cambia con el paso de las horas y las estaciones ofreciendo un verde intenso en primavera, un follaje rojizo en otoño y un paisaje nevado en invierno.

“Este sitio también fue denominado hace poco como patrimonio del paisaje nocturno japonés. Los visitantes pueden disfrutar del magnífico panorama mientras se sumergen en un manantial de agua caliente y se relajan en cuerpo y alma”.

Un consejo de Marumaru:

“Es maravilloso ir contemplando desde los tonos anaranjados del atardecer hasta la puesta del sol. Como además de las termas hay sitios para ir a comer, se puede pasar mucho tiempo plácidamente en las instalaciones”.

Cómo apreciar al máximo los paisajes nocturnos y tomar buenas fotos

Aquí explicamos algunos aspectos que debemos tener en cuenta para apreciar al máximo los paisajes nocturnos y tomar grandes fotos para Instagram.

El secreto de la apreciación: un tercio de luz, dos tercios de cielo

“Creo que las vistas nocturnas resultan más hermosas cuando la proporción del paisaje abarca un tercio de luz y dos tercios de cielo. Si hay demasiada luz, puede ser abrumador y fatigar la vista. Aconsejo mantener esta proporción para disfrutar las vistas nocturnas de un modo cómodo y diáfano”.

Consejos para tomar fotos: el temporizador evita las fotos borrosas

“Recomiendo usar un temporizador para fotografiar las vistas nocturnas. La velocidad de obturación se ralentiza cuando una cámara toma una foto de un lugar oscuro, por lo que la función del temporizador puede evitar que la cámara se mueva cuando se presiona el obturador. Un trípode es otra forma de evitar fotos borrosas, pero si no tiene uno puede apoyar la cámara en algo o incluso usar el hombro de alguien. Por otro lado, evite a toda costa la función estroboscópica. Asegúrese de apagarla porque entrará luz extra que no se ajustará a la exposición. Recientemente las cámaras están siendo equipadas con un ‘modo de visión nocturna’, así que puede valerse de él para tomar fácilmente fotos excelentes”.

Marumaru Motoo Crítico de yakei (paisajes nocturnos) de Japón. También productor de yakei e iluminación. Tiene tres récords mundiales Guinness: la pintura luminosa sobre tierra más grande del mundo, la escultura luminosa más grande del mundo y la proyección de mapeo 3D sobre una superficie acuática más grande del mundo. Ha sido asesor de turismo de vistas nocturnas para ciudades de todo Japón.



Sitio web oficial: Super Yakei de Marumaru Motoo Artículo relacionado [Diapositivas] Paisajes nocturnos del archipiélago japonés

(Traducido del original en japonés y publicado en TV Tokyo Plus el 12 de enero de 2020.)

https://www.tv-tokyo.co.jp/plus/

[Copyright © TV Tokyo Corporation. All rights reserved.]