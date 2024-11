Le château de Yamagata, demeure du samouraï Mogami Yoshiaki

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Le château de Yamagata est connu comme étant la demeure du samouraï Mogami Yoshiaki. Grâce à la topographie du site et à l’apparition de la brume, il sort vainqueur d’une bataille en 1600 alors que son armée est surpassée en nombre.

Château de Yamagata (préfecture de Yamagata)

Construction : 1357

Premier seigneur : Shiba Kaneyori

À voir : la porte Higashi-Ôte, le pont de Honmaru Ichimonji-Ôte, la statue de Mogami Yoshiaki à cheval

Tarif : gratuit

Adresse : Kajômachi, Yamagata-shi, Yamagata-ken

Site Internet : https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kakuka/machizukuri/koen/sogo/yamagatajo/en/

La demeure de Mogami Yoshiaki

L’origine du château de Yamagata remonte à Shiba Kaneyori, un général du shogunat des Ashikaga qui consolidait son pouvoir à Kyoto en 1357. Sa descendance prend le nom de Mogami et le clan gagne considérablement en puissance à la période du onzième chef, Mogami Yoshiaki (1546-1614). C’est lui qui donne au château sa forme actuelle. La troisième enceinte (san-no-maru) est la plus grande du Japon, encore plus vaste que celle du château de Himeji.

En 1600, Mogami se confronte à l’armée du clan Uesugi, bien plus nombreuse que la sienne. Mais il parvient à remporter cette bataille, dite de « Keichô Dewa », en exploitant efficacement la topographie du site. Il est aussi dit que la brume est apparue à ce moment-là, enveloppant son château et le rendant difficilement visible de ses ennemis.

Depuis quelques années, des travaux de restauration ont été entrepris pour que le château retrouve son aspect du XVIIe et XVIIIe siècle, avec la reconstruction à partir d’illustrations anciennes de la porte Higashi-Ôte et le pont Honmaru Ichimonji-Ôte.



Mogami Yoshiaki à cheval (Pixta)

