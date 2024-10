Les vestiges de Takatori, l’un des trois grands châteaux de montagne du Japon

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Le château de Takatori, à 584 mètres d’altitude, est considéré come l’un des trois plus importants châteaux de montagne au Japon. Cette immense structure comptait à l’origine 27 tours de guet de tailles différentes, ainsi que 33 portes. De nos jours, seules les murailles de pierre subsistent, mais Takatori propose toujours des points de vue magnifiques d’où l’on peut même apercevoir l’un des plus hauts gratte-ciel du pays.

Château de Takatori (préfecture de Nara)

Construction : 1332, 1585

1332, 1585 Premiers seigneurs : Le clan Ochi, Honda Toshihisa

Le clan Ochi, Honda Toshihisa À voir : les vestiges de la première et deuxième enceinte, les murailles de pierre, la tour de guet de Kunimi

les vestiges de la première et deuxième enceinte, les murailles de pierre, la tour de guet de Kunimi Tarif : gratuit

gratuit Adresse : Takatori, Takatori-chô, Nara-ken

Takatori, Takatori-chô, Nara-ken Site Internet : https://sightseeing2.takatori.info/takatorijyou-d/

L’un des trois grands châteaux de montagne du Japon

Érigé au sommet d’un mont de 584 mètres, le château de Takatori est, avec ceux de Bitchû Matsuyama (préf. Okayama), et Iwamura (préf. Gifu), l’un des trois grands châteaux de montagne du Japon.

Le clan Ochi, seigneurs de la région à l’époque, construit une première forteresse au XIVe siècle. Plusieurs seigneurs s’y sont succédé au XVIe siècle et c’est en 1585 que Honda Toshihisa, un vassal de Toyotomi Hideyoshi, en devient le propriétaire et entreprend des travaux pour construire un édifice très particulier. Il utilise en effet des techniques typiques de la construction de forteresses situées sur un terrain plat, bien qu’il s’agisse d’un château de montagne.

Honda fait installer 27 tours de guet et 33 portes. Le dénivelé de 390 mètres en hauteur entre la base et le donjon en fait le plus vaste parmi les trois grands châteaux de montagne du Japon. De nos jours, pour évoquer la gloire d’antan, il ne reste que les murailles de pierre couvertes de verdure. Les ruines de la tour de guet de Kunimi offrent une belle vue sur la plaine de Yamato, et il est même souvent possible d’apercevoir Abeno Harukas, à Osaka, le deuxième gratte-ciel le plus haut du Japon. Il existe un chemin de randonnée jusqu’au château mais on peut y rencontre des serpents et autres, et il faut être bien équipé.

(Photo de titre : Pixta)