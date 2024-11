Les vestiges du château de Yuzuki, chef-lieu du clan Kôno

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Le château de Yuzuki était le chef-lieu du clan Kôno qui contrôlait la province d’Iyo, sur l’île de Shikoku, après avoir participé à la Guerre de Genpei (1180-1185). Les douves et remblais de cette forteresse médiévale construite au XIVe siècle ont été relativement bien conservés.

Les vestiges du château de Yuzuki (préfecture d’Ehime)

Construction : vers 1335

vers 1335 Premier seigneur : Kôno Michimori

Kôno Michimori À voir : les remblais et douves (authentiques), la demeure de samouraïs (reconstruction)

les remblais et douves (authentiques), la demeure de samouraïs (reconstruction) Tarif : gratuit

gratuit Adresse : Dôgo-kôen, Matsuyama-shi, Ehime-ken

Dôgo-kôen, Matsuyama-shi, Ehime-ken Site Internet : https://dogokouen.jp/

Chef-lieu du clan Kôno, qui domina la province d’Iyo pendant cinq siècles

Le château de Yuzuki est édifié vers 1334-38 dans le quartier de la célèbre source thermale de Dôgo, dans la ville de Matsuyama, par les Kôno qui gouvernent la région. Le clan monte en puissance durant la seconde partie du XIIe siècle, à l’époque de la Guerre de Genpei (1180-1185) et l’établissement du shogunat de Kamakura, et c’est sous les ordres de celui-ci qu’il prend le contrôle d’Iyo (aujourd’hui préfecture d’Ehime). D’abord établi à Kônogô, dans le quartier Hôjô de Matsuyama, le clan s’installe à Yuzuki vers 1335.

Les Kôno restent maitres d’Iyo jusqu’à la fin du XVIe siècle, quand ils sont vaincus par Toyotomi Hideyoshi lors de son avancée sur la région de Shikoku. Lorsque l’un des vainqueurs de la bataille de Sekigahara, Katô Yoshiaki, fait bâtir le château de Matsuyama, il se sert du château de Yuzuki pour se fournir en matériaux de construction.

Exemple de structure médiévale, la forteresse de Yuzuki ne dispose pas de murs en pierre ou de donjon, mais exploite plutôt la topographie du lieu pour l’édification de remblais et des douves.

Aujourd’hui, l’enceinte du château a été entièrement transformée en parc. Sa proximité avec les bains thermaux de Dôgo (Dôgo Onsen) permet d’attirer beaucoup de visiteurs. Les remblais et les douves sont d’origine, et il est possible de visiter la demeure de samouraïs reconstruite.

(Photo de titre : Pixta)