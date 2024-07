Le château d’Ôzu, et son donjon rebâti fidèlement en bois

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Du château d’Ôzu il subsiste encore quatre tours de guet (yagura) édifiées pendant l’époque d’Edo (1603-1868), qui sont classées Biens culturels importants. Le célèbre bâtisseur de châteaux, Tôdô Takatora, y a aussi apporté sa touche. Une reproduction fidèle du donjon a été construite en bois en 2004 à partir de gravures et documents anciens.

Château d’Ôzu (préfecture d’Ehime)

Construction : 1331

1331 Premier seigneur : Utsunomiya Toyofusa

Utsunomiya Toyofusa À voir : Les tours de guet de Daidokoro (1859), Kôran (1861), Owata (1843) et Minami Sumi (1766) (authentiques)

Les tours de guet de Daidokoro (1859), Kôran (1861), Owata (1843) et Minami Sumi (1766) (authentiques) Tarif : 1 100 yens (comprend aussi la visite des résidences et jardins Bansen et Garyû Sansô)

1 100 yens (comprend aussi la visite des résidences et jardins Bansen et Garyû Sansô) Adresse : Ôzu 903, Ôzu-shi, Ehime-ken

Ôzu 903, Ôzu-shi, Ehime-ken Site Internet : https://ozucastle.jp/

Reconstruction authentique du donjon selon des documents historiques

Pendant longtemps baptisé Ôtsu, le château d’Ôzu est édifié en 1331 sur un plateau de 40 mètres situé entre le fleuve Hiji et la rivière Kume. Après en avoir été le maître pendant plus de 200 ans, le clan Utsunomiya disparaît en 1568. En 1585, après la pacification de la province du Shikoku par Toyotomi Hideyoshi, plusieurs de ses généraux s’y succèdent comme seigneurs et y effectuent des travaux. En 1595, le célèbre bâtisseur de châteaux, Tôdô Takatora (1556-1630), en devient le propriétaire à son tour et commence à le transformer un palais. En parallèle de ces travaux, il construit aussi le château d’Imabari (qui figure également dans la liste des 100 châteaux les plus importants du Japon).

Les travaux à Ôzu ne s’achèvent qu’après le transfert de Takatora à Iga en 1609, durant la période où Wakizaka Yasuharu est seigneur. Ce serait lui qui aurait changé le nom du château d’Ôtsu en Ôzu.

Le donjon du château d’Ôzu a été démantelé en 1888, mais les tours de guet de Daidokoro, Kôran, Owata, et Minami Sumi y ont échappé et sont encore visibles aujourd’hui. En outre, en 2004, une reproduction fidèle du donjon est bâtie en bois à partir d’anciens dessins et photos, ainsi que des documents et maquettes indiquant l’aspect de structures édifiées avant le XIXe siècle.



Le donjon (reconstruction) et les tours de guet Kôran et Daidokoro (authentiques) du château d’Ôzu (Pixta)

(Photo de titre : Pixta)