Le château d’Uwajima, et son apparence sauvegardée depuis quatre siècles

Uwajima, construit par le célèbre bâtisseur Tôdô Takatora, est l’un des 12 châteaux du pays bâti avant le XVIIe siècle qui a conservé son donjon d’origine. Il a ensuite subi de gros travaux sous Date Munetoshi, petit-fils de Date Masamune, et garde toujours le même aspect qu’il avait à l’époque.

Château d’Uwajima (préfecture d’Ehime)

Construction : 1601, puis de nouveaux travaux vers 1666

1601, puis de nouveaux travaux vers 1666 Premiers seigneurs : Tôdô Takatora, Date Munetoshi

Tôdô Takatora, Date Munetoshi À voir : le donjon (Bien culturel important), la porte Noboritachi, les murailles de pierre.

le donjon (Bien culturel important), la porte Noboritachi, les murailles de pierre. Tarif : 200 yens (adultes)

200 yens (adultes) Adresse : Marunouchi, Uwajima-shi, Ehime-ken

Marunouchi, Uwajima-shi, Ehime-ken Site Internet : https://www.city.uwajima.ehime.jp/site/uwajima-jo/

Bâti par le célèbre Tôdo Takatora et perfectionné par le petit-fils de Date Masamune

Le château d’Uwajima est édifié en 1601 par le célèbre bâtisseur Tôdô Takatora. Après son départ vers le château d’Imabari, c’est Date Hidemune, le fils de Date Masamune, originaire de Sendai, qui en devient le seigneur. Le fils de celui-ci, Date Munetoshi, supprime le donjon en tour de guet, populaire pendant la période des Provinces en guerre, et le remplace par un donjon à plusieurs étages avec une fondation en murailles de pierre, du style moderne du XVIIe siècle. Les éléments décoratifs présents sur chacun des trois étages, tels les pignons et leurs suspensions, sont typiques d’une période de paix et de prospérité.

Le donjon du château d’Uwajima a survécu intact jusqu’à nos jours, et il est désigné Bien culturel important. Malgré les travaux entrepris par Munetoshi sur la tour de guet du donjon et les portes, l’œuvre originale de Tôdô Takatora reste intacte au niveau des douves et des murailles de pierre. Celles-ci représentent d’ailleurs les deux époques de Tôdô et de Date, ce qui les rend particulièrement intéressantes.

(Photo de titre : Pixta)