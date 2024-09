Les 100 plus importants châteaux du Japon

Le château de Shimabara, construit pour se protéger des chrétiens

Visiterle Japon

Le château de Shimabara a été construit par le clan Matsukura, à qui le shogunat avait ordonné de prendre des mesures contre les chrétiens implantés sur l’île de Kyûshû. Mais quand l’édifice est achevé avec son donjon fortifié de cinq étages et ses nombreux porches et tourelles, la charge financière pesant sur les habitants de Shimabara aura été si lourde qu’elle mène en 1637 à une rébellion, l’un des plus grands soulèvements populaires de l’histoire du Japon.

English

日本語

简体字

繁體字

Français

Español

العربية

Русский