Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : le temple Daigo-ji (Kyoto)

Voyage à travers les cerisiers du Japon

Visiterle Japon

Le temple Daigo-ji de Kyoto est un site du patrimoine culturel mondial réputé pour ses cerisiers en fleurs depuis l’époque de Heian (794-1185). Puisque les nombreuses variétés d’arbres comme les cerisiers pleureurs (shidare-zakura), les somei yoshino ou les yae-zakura fleurissent à des moments différents, le temple bénéficie d’une longue saison de contemplation des cerisiers. le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Lors de la saison de contemplation des fleurs de l’an 1598, le shogun Toyotomi Hideyoshi organisa une somptueuse fête ainsi qu’une procession dans le temple Daigo-ji, et il y planta 700 cerisiers supplémentaires tout en ordonnant la rénovation de divers bâtiments, et l’aménagement de plusieurs jardins. Parmi eux, le jardin du Sanbô-in, qu’il a conçu, a été désigné « Lieu historique national », tandis que l’Omote-shoin (salle principale), depuis lequel le jardin entier peut être admiré, a été cité comme l’un des plus beaux exemples de l’architecture Momoyama, et désigné Trésor national.

La fête donnée par le shogun est reconstituée chaque année le deuxième dimanche d’avril sous le nom de « Hôtaikô Hanami Gyôretsu » (procession de la contemplation des cerisiers de Hideyoshi).

(Note : exceptionnellement cette année, par précaution face à l’épidémie actuelle de coronavirus, cet événement est annulé. Le temple reste cependant libre d’accès.)

Le temple Daigo-ji (Kyoto)

Adresse : 22 Daigo Higashiôji-chô, Fushimi-ku, Kyoto-fu

Nombre d’arbres : 1 000

Floraison : de fin mars à mi-avril

Variétés : shidare-zakura, somei yoshino, yae-zakura, etc

Horaires : Espace Shimo Daigo (Sanbôin, Reihôkan, salle principale et pagode) : 9 h-17 h (ferme à 16 h 30 de décembre à février). Espace Kami Daigo : 9 h-16 h (ferme à 15 h de décembre à février).

h de décembre à février). Entrée : Shimo Daigo : 1 500 yens du 20 mars au 15 mai et du 15 octobre au 10 décembre, 800 yens le reste de l’année; Kami Daigo : 600 yens

Site Web

Autour du lieu

(Photo de titre © Temple Daigo-ji)