Hokkaidô conserve son titre de la préfecture la plus attrayante du Japon

Japan Data

Hokkaidô conserve son rang dans la hiérarchie des préfectures préférées des Japonais pour la quinzième année consécutive, tandis qu’Ibaraki, dépassée dans le classement par Saga, se retrouve de nouveau à la dernière place.

Hokkaidô a de nouveau dominé la concurrence dans l’édition 2023 du sondage réalisé par l’Institut Brand Research. La région septentrionale se classe première des préfectures les plus attrayantes du Japon pour la 15e année consécutive, une position qu’elle détient en réalité depuis la première conduite de la version préfectorale de cette enquête en 2009. Elle s’est également distinguée dans les catégories « tourisme » et « notoriété des marques de produits alimentaires régionaux ».

Le top 10 n’a lui non plus pas beaucoup bougé : Kyoto maintient fermement sa deuxième place (pour la 15e année de suite également), tandis que Fukuoka dépasse Kanagawa pour se hisser à la 6e position. Nagasaki recule pour sa part d’un rang et se retrouve 10e.

Les 10 préfectures les plus attrayantes (2023)

Rang 2023 (2022) Préfecture Score d’attractivité 2023 (2022) 1 (1) Hokkaidô 72,4 (73,3) 2 (2) Kyoto 56,6 (57,3) 3 (3) Okinawa 52,7 (53,6) 4 (4) Tokyo 49,0 (49,3) 5 (5) Osaka 43,3 (43,2) 6 (7) Fukuoka 40,4 (40,8) 7 (6) Kanagawa 39,4 (41,6) 8 (8) Nara 37,2 (36,9) 9 (10) Ishikawa 33,4 (33,1) 10 (9) Nagasaki 32,3 (35,8)

Source : tableau créé par Nippon.com d’après les données de l’enquête de l’Institut Brand Research.

À la fin du classement, Ibaraki dégringole derrière Saga pour finir bonne dernière des 47 préfectures, une position qu’elle a occupé 12 fois au total. Ibaraki ne manque pourtant pas d’intérêt, abritant notamment le célèbre jardin Kairaku-en et le populaire parc national côtier de Hitachi. Tokushima et Yamaguchi se retrouvent à égalité en queue de classement, tandis que Gunma et Saitama se maintiennent respectivement aux 44e et 45e rangs.

Les six préfectures qui ferment le classement

Rang 2023 (2022) Préfecture Score d’attractivité 2023 (2022) 42 (41) Tokushima 16,6 (17,4) 42 (43) Yamaguchi 16,6 (15,4) 44 (44) Gunma 16,3 (15,1) 45 (45) Saitama 15,8 (14,3) 46 (47) Saga 13,8 (13,2) 47 (46) Ibaraki 13,7 (13,5)

Source : tableau créé par Nippon.com d’après les données de l’enquête de l’Institut Brand Research.

La liste des villes les plus attrayantes voit Sapporo conserver son rang au sommet pour la 3e année consécutive. Hakodate se retrouve 3e et Otaru 8e, ce qui fait donc un total de trois municipalités de Hokkaidô dans le top 10.

Les municipalités les plus attrayantes (2023)

Rang 2023 (2022) Municipalité Score d’attractivité 2023 (2022) 1 (1) Sapporo 59,4 (63,9) 2 (2) Kyoto 57,8 (59,5) 3 (3) Hakodate 56,6 (58,7) 4 (8) Kanazawa 53,1 (50,9) 5 (7) Kamakura 52,0 (52,1) 6 (6) Kobe 51,8 (55,7) 7 (4) Yokohama 50,7 (56,1) 8 (4) Otaru 50,6 (55,8) 9 (9) Naha 46,4 (49,8) 10 (12) Karuizawa 46,1 (48,8)

Source : tableau créé par Nippon.com d’après les données de l’enquête de l’Institut Brand Research.Les municipalités de Hokkaidô sont surlignées.

L’Institut Brand Research conduit son enquête tous les ans depuis 2006. Elle compile et quantifie les réponses d’environ 34 000 Japonais à des questions portant sur 1 000 municipalités et sur l’ensemble des 47 préfectures de l’Archipel, évaluant ainsi la notoriété des lieux auprès des sondés, les endroits qu’ils aimeraient visiter ou dans lesquels ils souhaiteraient volontiers résider, et leur évaluation des ressources régionales.

(Photo de titre : les buissons de kochia rouges du parc national côtier de Hitachi sont une des attractions les plus appréciées de la préfecture d’Ibaraki, considérée comme « la moins attrayante du Japon ». Pixta)