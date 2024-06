Mes nouilles préférées : « soba » pour les hommes et « udon » pour les femmes

Japan Data

Les nouilles de froment udon auraient légèrement plus la cote que les nouilles de sarrasin soba ; c’est ce que révèle un récent sondage au Japon. Voyons les réponses en détail.

Qu’ils fassent partie d’un repas luxueux, avec des ingrédients soigneusement sélectionnés, ou consommés sur le pouce, agrémentés de simple garniture, les nouilles de froment udon et les nouilles de sarrasin soba régalent les petits et les grands d’un bout à l’autre de l’Archipel. Et ce mets plaît autant que le bouillon dans lequel il baigne.

Line Research a mené un sondage à l’échelle nationale auprès d’hommes et de femmes, âgés de 15 à 64 ans, répartis aux quatre coins du pays. L’objectif était simple : préfèrent-ils les udon ou les soba ? Parmi 5 255 réponses récoltées, 55 % des sondés préfèrent « clairement » ou « plutôt » les udon, contre 43 % pour les soba.

Les femmes semblent pencher nettement pour les udon (65 %) que les pour soba (34 %). Cette préférence nettement marquée pour les nouilles de froment se confirme dans toutes les tranches d’âge chez les femmes. Même chez les quinquagénaires, où la tendance est moins nette, 59 % d’entre elles disent « clairement » ou « plutôt » préférer les udon aux soba.

Il semble également que le nombre de véritables amateurs d’udon diminue en fonction de l’âge, comme le montre le graphique ci-dessous.

Et inversement, ce sont en moyenne les soba qui rencontrent la faveur des hommes, avec 52 %, contre 46 % pour les udon. Mais contrairement aux femmes, si certaines tranches d’âge semblent préférer les udon, d’autres penchent plutôt pour les soba.

La préférence pour les udon s’estompe avec l’âge. Chez les quinquagénaires et les sexagénaires, plus de 60 % des sondés ont un penchant pour les nouilles de sarrasin.

(Photo de titre : Pixta)