Gros plan sur les exportations d’alcool : le whisky japonais est en tête

Au Japon, les exportations d’alcool ont légèrement diminué en 2023. Mais elles s’élèvent tout de même à 100 milliards de yens pour la troisième année consécutive.

Selon des statistiques commerciales rendues publiques par le ministère des Finances, en 2023, le Japon a exporté pour plus de 134,4 milliards de yens (780 millions d’euros) en boissons alcoolisées, soit 3,4 % de moins que l’année précédente. Il s’agit de la première baisse observée après plus de dix ans d’exportations annuelles record consécutives. Toutefois, la valeur des exportations reste deux fois plus élevée qu’il y a cinq ans.

Par type d’alcool, la valeur des exportations de whisky et de saké, qui représentent de loin la part la plus importante, a diminué de plus de 10 %. En revanche, la bière semble beaucoup plus appréciée puisque les exportations ont bondi de 66,6 % par rapport à l’année dernière. L’Archipel en a exporté pour 17,9 milliards de yens (105 millions d’euros), notamment grâce à une augmentation significative des chiffres en Corée du Sud. Le whisky représentait 37 % des exportations, le saké 30 %, la bière 13 %, les liqueurs 9 % et le gin et la vodka 3 %.

Le premier pays importateur était la Chine, puis les États-Unis, la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, Singapour et les Pays-Bas. Cependant, il est à noter que les exportations vers la Chine, les États-Unis et Hongkong ont diminué de 10 % à 20 %.

Les tendances les plus récentes pour la période de janvier à mars 2024 montrent une baisse de 12,1 % (soit 30,8 milliards de yens), par rapport à la même période de l’année précédente, confirmant un affaiblissement du marché. Les importations vers la Chine ont particulièrement baissé : 47,9 % pour un montant de 4,3 milliards de yens.

(Photo de titre : la zone de production de whisky de la distillerie Suntory Yamazaki à Shimamoto, dans la préfecture d’Osaka, en février 2023. Jiji)