« Parce que tu es une fille » : les élèves japonaises ressentent-elles une égalité de traitement ?

Selon un sondage mené par l’organisation féminine de scoutisme au Japon, un tiers des collégiennes et lycéennes interrogées sentent que leurs professeurs ne les traitent pas de la même manière que les garçons.

Un sondage mené par la Girls Scouts of Japan, l’organisation de scoutisme réservée aux filles au Japon et fondée en 1919, a révélé que 31 % des collégiennes et 32 % des lycéennes ont eu l’impression que « leurs professeurs ne traitaient pas les filles et les garçons de la même façon ».

Le sondage a été mené en ligne à la mi-novembre 2023 auprès de jeunes de tout le pays. 764 élèves de collèges et 799 élèves de lycée y ont répondu.

Respectivement, 40 % des collégiennes et 52 % des lycéennes se sont vu dire — principalement par leur professeur — qu’elles n’avaient pas besoin de faire telle chose ou telle chose « parce ce sont des filles ».

Et inversement, 20 % des collégiennes et 30 % des lycéennes se sont vu dire qu’elles devaient faire telle ou telle chose justement « parce que ce sont des filles ». Dans les deux cas, il s’agissait principalement de leur mère ou de leur professeur. Chez les lycéennes, ces remarques venant de leur père ou de leur grand-mère étaient également fréquentes.

Interrogées sur le sexisme, 45 % des collégiennes et 61 % des lycéennes ont répondu qu’il était présent dans leur vie quotidienne, notamment « dans les médias ». Venaient ensuite « à l’école » et « dans les endroits publics ».

« Des préjugés, même inconscients, ainsi qu’une division des rôles selon le genre perdurent dans les familles comme dans le corps professoral. Leurs mots et leurs attitudes influencent les filles, qui peuvent sans le savoir se fixer elles-mêmes des limites » font remarquer l’organisation Girls Scouts of Japan.

