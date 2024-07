Qui remportera la 500ème médaille olympique japonaise ?

Japan Data

Depuis sa première participation aux Jeux olympiques d’été, le Japon a remporté 499 médailles. Alors la question se pose : qui sera donc l’athlète qui obtiendra la 500e ?

Le Japon a gagné sa première médaille olympique en 1920, lors des Jeux d’Anvers. Il s’agissait du joueur de tennis Kumagai Ichiya, qui avait remporté l’argent dans la catégorie simple masculin.

Les premières médailles seront décernées dès samedi 27 juillet, le lendemain de la cérémonie d’ouverture. Ce jour-là, deux judokas japonais pourraient déjà obtenir la 500e médaille nippone des olympiades d’été, à savoir Tsunoda Natsumi et Nagayama Ryûju, respectivement dans la catégorie féminin 48 kg et masculin 60 kg (finale à 23 h - heure française). Viendront quelques heures plus tard d’autres médailles en natation et en escrime.

(Photo de titre : Reuters)