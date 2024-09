Comment a évolué l’espérance de vie des Japonais

Japan Data

L’espérance de vie des Japonais a augmenté à 87,14 ans pour les femmes et 81,09 ans pour les hommes, après être descendue en 2021 et 2022 en raison des décès liés au coronavirus.

D’après le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, l’espérance de vie moyenne au Japon en 2023 était de 87,14 ans pour les femmes et de 81,09 ans pour les hommes. Par rapport à 2022, elle a augmenté de 0,05 an pour les femmes et de 0,04 an pour les hommes, marquant ainsi une première hausse depuis trois ans.

L’espérance de vie moyenne correspond au nombre d’années qu’un bébé né durant une période donnée devrait pouvoir vivre. Juste après la Seconde Guerre mondiale, en 1947, elle était de 53,96 ans pour les femmes et de 50,06 ans pour les hommes. Depuis, elle a augmenté de manière quasi continue. Elle a cependant diminué en 2021 puis en 2022 en raison de l’augmentation des décès liés au Covid-19.

Pour les enfants nés au Japon en 2021, 51 % des filles et 26 % des garçons devraient pouvoir vivre jusqu’à 90 ans. Et pour ceux qui dépasseront les 95 ans, le pourcentage est de 25,5 % et de 9,2 % respectivement.

La probabilité de voir les personnes nées en 2023 mourir d’un cancer dans un futur proche est de 19,09 % pour les filles et 25,93 % pour les garçons. Bien que cette pathologie soit aujourd’hui soignable, elle reste la cause principale de décès pour les deux sexes. On estime que si les décès liés au cancer pouvaient être réduits à zéro, les femmes et les hommes vivraient respectivement 2,63 ans et 3,16 ans de plus.

Espérance de vie moyenne par pays/région

Femmes Hommes 1 Japon 87,14 Suisse 82,3 2 Suisse 85,9 Suède 81,58 3 France 85,75 Norvège 81,39 4 Espagne 85,74 Australie 81,22 5 Corée du Sud 85,6 Japon 81,09

Source : graphique créé par Nippon.com d’après les données du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales. Les données pour l’Australie ont été collectées pendant la période 2020-2022 et pour l’Espagne et la Corée du Sud, en 2022.

