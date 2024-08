Typhon Shanshan : la rarissime « alerte spéciale » a été émise

Japan Data

À l’approche du typhon Shanshan au sud-ouest du Japon ce 28 août, l’Agence métérologique japonaise a émis une alerte spéciale aux vents violents, aux vagues et aux fortes marées dans la préfecture de Kagoshima. Ce type d’alerte ne se produit qu’une fois en quelques décennies.

Classé par l’Agence métérologique japonaise (JMA) comme « extrêmement puissant », le typhon Shanshan s’approche actuellement des préfectures du sud-ouest du Japon notamment Kagoshima et Miyazaki. Il évoluera vers le centre du pays, puis dans la région de Tokyo et le nord-est en fin de semaine, où il perdra progressivement en intensité.

Des alertes spéciales (tokubetsu keihô) sont émises par la JMA pour les vents et les vagues lorsqu’un typhon d’une force telle qu’il y en a qu’une fois toutes les quelques décennies s’approche du Japon. Il s’agit d’un appel à la plus grande vigilance.

Les différentes alertes spéciales

Phénomènes Alertes spéciales [typhons] Vents violents Fortes marées Vagues puissantes Blizzards Alertes spéciales [pluies] Pluies diluviennes Alertes spéciales [neiges] Tempêtes de neige

Dans tous ces cas cités ci-dessus, il s’agit d’alertes émises une fois en quelques décennies. Source : tableau créé par Nippon.com sur la base des données de la JMA.

Pour émettre une alerte spéciale, la pression atmosphérique centrale du typhon doit être de 930 hectopascals ou moins, ou bien la vitesse maximale des vents doit être de 50m/s ou plus. Concernant les îles d’Okinawa, d’Amami Ôshima et d’Ogasawara, les critères ci-dessus doivent être respectivement de 910 hectopascals ou moins, et de 60m/s ou plus.

Les alertes spéciales aux typhons sont toujours émises avant l’aggravation de la situation, mais les alertes spéciales aux pluies diluviennes sont lancées pendant les intempéries, quand des dégâts importants sont susceptibles de se produire.

(Photo de titre : Pixta)