Des adieux à Shin Shin et Ri Ri : quels sont les pandas qui restent encore au Japon ?

Japan Data

Shin Shin et Ri Ri du zoo d’Ueno devront retourner en Chine le 29 septembre, après 13 ans passés dans l’Archipel. Et après le départ du célèbre papa Ei Mei l’année dernière et de la femelle Xiang Xiang, quels sont les pandas qui vivent encore au Japon ?

Le 29 septembre, les deux pandas géants Shin Shin (femelle) et Ri Ri (mâle), célébrités du zoo d’Ueno, à Tokyo, devront repartir vers la Chine. La dernière journée pour venir les voir est le 28 septembre.

Ces deux pandas sont nés en Chine en 2005 et ont été prêtés au Japon en 2011. L’accord conclu avec la CWCA (China Wildlife Conservation Association) dit que le zoo peut les garder jusqu’au 20 février 2026. Mais à cause de leur âge avancé et de quelques soucis de santé, il a été décidé qu’il serait préférable pour eux de venir se faire soigner dans leur pays natal.

Shin Shin et Ri Ri ont trois enfants : Xiang Xiang (femelle), née en 2017, Lei Lei (femelle) et Xiao Xiao (mâle), deux jumeaux nés en 2021. Xiang Xiang a été rendue à la Chine en 2023 selon les termes de l’accord. Avec le retour de Shin Shin et Ri Ri, il ne restera donc plus que les jumeaux au zoo, et ceux-ci doivent partir en Chine d’ici le 20 février 2026, ce qui ne leur laisse plus qu’un an et demi à passer dans le zoo.

Le papa du royaume des pandas est rentré au bercail

Le parc à thème Adventure World de Shirahama, dans la préfecture de Wakayama, a suscité l’attention du monde entier grâce à son programme réussi de reproduction des pandas. Le mâle Ei Mei, né en 1992 et arrivé au Japon à ses deux ans, s’est accouplé avec succès avec sa partenaire à une cadence d’environ une fois tous les deux ans depuis 2001. Il a ainsi donné naissance à près de 16 bébés pandas jusqu’en 2020. 13 d’entre eux sont déjà partis pour la Chine, et Ei Mei lui-même y est rentré en 2023.

Le parc comprend actuellement quatre pandas : l’ancienne partenaire d’Ei Mei, Rau Hin (femelle) et leurs trois enfants : Yui Hin, Sai Hin et Fû Hin (toutes des femelles).



Rau Hin, mère de nombreux pandas, au parc Adventure World avec ses jumeaux en mai 2015. (© Jiji)

La femelle Tan Tan avait été prêtée par la Chine au zoo Ôji à Kobe en juillet 2000 en tant que signe de soutien à la région frappée par le séisme de janvier 1995. Elle est décédée en mars 2024 à l’âge de 28 ans. Tan Tan a donné naissance par deux fois. L’un des bébés est malheureusement mort-né, et l’autre a péri peu après l’accouchement. Il n’y a donc aujourd’hui plus aucun panda dans ce zoo.

(Photo de titre : Shin Shin [à gauche], qui retournera en Chine le 29 septembre, et sa fille Xiang Xiang, partie en 2023. La photo a été prise en 2018. © Reuters)