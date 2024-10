Ce qui a changé au Japon à partir du mois d’octobre 2024

Japan Data

Six choses ont changé au Japon depuis le 1er octobre 2024.

Renforcement de l’allocation familiale

En tant que mesure pour lutter contre le déclin des naissances et alléger le fardeau financier des parents, l’allocation familiale est prolongée jusqu’à la fin du lycée (au lieu de la fin du collège). Il n’y a plus plafond de revenu, permettant à davantage de ménages d’être éligibles pour la toucher, et le montant de l’allocation est augmenté de 30 000 yens (environ 180 euros) pour le troisième enfant. Les versements commenceront à partir du mois de décembre.

Extension de la couverture retraite

La couverture retraite pour les salariés à temps partiel concerne désormais toutes les entreprises de plus de 50 employés (au lieu des entreprises de plus de 100 employés).

Hausse du salaire horaire minimum

Le salaire horaire minimum sera réhaussé progressivement dans toutes les préfectures du pays, portant la moyenne nationale à 1 055 yens (+ 51 yens en glissement annuel). Beaucoup de préfectures faiblement peuplées sont allées au-delà des recommandations nationales afin de faire face à l’exode des travailleurs vers les grandes métropoles. 16 des 47 préfectures du pays ont un salaire horaire minimum supérieur à 1 000 yens (6,2 euros), avec Tokyo qui arrive en tête (1 163 yens).

Vaccinations contre le Covid-19

Les personnes âgées de 65 ans ou plus, ainsi que ceux qui ont entre 60 et 64 ans mais souffrant d’une comorbidité, pourront se faire vacciner contre le Covid-19 pour un coût maximum à leur charge de 7 000 yens (environ 45 euros). Les personnes de moins de 60 ans souhaitant recevoir une dose devront par principe payer le montant total.

Augmentation des coûts des médicaments dont le brevet est expiré

Les personnes qui souhaitent se procurer la version d’origine d’un médicament alors que la version générique existe déjà devront payer plus cher. Plus précisément, cela concerne 1 095 produits dont la version générique est déjà mise en vente depuis au moins cinq ans, ou dont celle-ci est utilisée plus de 50 % du temps. Cette règle ne s’applique pas lorsqu’un médecin décide de prescrire des médicaments dont le brevet est expiré ou lorsqu’une pharmacie ne dispose pas d’articles génériques en stock.

Hausse du prix des lettres et cartes postales

Les frais de poste ont augmenté, passant de 84 yens à 110 yens pour les lettres standards, et passant de 63 yens à 85 yens pour les cartes postales. En excluant les hausses en raison de l’augmentation de la taxe à la consommation, il s’agit de la première hausse du prix des lettres standards depuis 1994, et des cartes postales depuis 2017.

