L’absentéisme record au Japon : un effet malheureux de la pandémie

La pandémie est derrière nous, fini les cours en ligne, la vie a repris dans les écoles. Et pourtant au Japon en 2023, un nombre record de 340 000 enfants scolarisés dans le primaire ou au collège ne se sont pas rendus pas en classe (un phénomène appelé futôkô en japonais).

Le ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et Technologies (MEXT) a publié son enquête portant sur les comportements problématiques et l’absentéisme en milieu scolaire. On parle de futôkô si le jeune s’est absenté pendant plus de 30 jours.

Les écoles primaire et les collèges du Japon comptent sur l’année scolaire 2023-24 (avril 2023 - mars 2024), un total de 346 482 enfants absentéistes, ce qui représente 47 434 jeunes de plus qu’en 2022-23 (+ 15,7 %). Il s’agit ici d’un chiffre record et de la 11e année consécutive de hausse. En dix ans, le nombre de futôkô a été multiplié par 5,4 en primaire et par 2,3 au collège.

Le Japon compte 130 370 absentéistes en primaire (24,0 % de plus qu’en 2022) et 216 112 au collège (+ 11,4 %) ce qui représente 3,7 % du nombre total d’élèves du public. Les établissements concernés ont relevé les problèmes suivants lors de leurs entretiens : 32,2 % des élèves évoquaient un « manque de motivation », 23,1 % invoquaient des problèmes d’anxiété et de dépression, 23,0 % parlaient de rythme de vie déréglé, 15,2 % étaient concernés par un mauvais travail scolaire et des devoirs non rendus et enfin 13,3 % mentionnaient des problèmes relationnels avec leurs camarades de classe (sans harcèlement).

La crise sanitaire aurait contribué à changer la relation à l’école, les jeunes sont de moins en moins réticents à s’absenter, alors que les parents acceptent plus facilement de laisser leurs enfants se reposer et récupérer.

Le graphique ci-dessous montre le nombre d’enfants de primaire et de collège qui se sont absentés des cours entre 2021 et 2023. Au Japon, il y a six années de primaire et trois de collège, et chaque année scolaire débute en avril pour se terminer en mars. (P1 : 1ere année de primaire, C1 : 1ere année de collège)

On relève d’une part 37,2 absentéistes pour 1 000 enfants scolarisés en primaire et au collège. D’autre part 190 392 élèves se sont absentés plus de 90 jours sur l’année scolaire (soit avec 55,0 %, la majorité du total des absentéistes).

(Photo de titre : Pixta)