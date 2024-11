Feuillages colorés de l’automne 2024 : la dernière carte et nos dix lieux préférés à Tokyo

Japan Data

Où et quand admirer les magnifiques feuillages de l’automne 2024 au Japon ? La période a été relativement retardée cette année en raison des chaleurs estivales. Voici également notre sélection des 10 meilleurs lieux de la capitale pour contempler ce saisissant spectacle.

Du milieu à la fin de l’automne, les feuilles des arbres au Japon se parent de leurs plus beaux atours (kôyô), avant de venir s’échouer sur le sol. Contrairement à la floraison des cerisiers, qui gagne l’Archipel du sud vers le nord, les feuillages prennent leurs couleurs d’automne tout d’abord dans la région septentrionale de Hokkaidô pour peu à peu gagner le reste du pays selon une trajectoire nord-sud.

D’après les dernières prévisions météorologiques du 30 octobre, en raison de températures quelque peu élevées d’un bout à l’autre du Japon pendant l’été et d’un climat encore assez doux actuellement, les admirateurs de kôyô devront être plus patients que les autres années.

De nombreux ginkgos, qui revêtent leur manteau doré, jonchent les avenues et les parcs, symbolisant ainsi l’automne en ville. Les feuillages rouges devraient apparaître à Tokyo vers le 5 décembre, et à Osaka le 8. À Nagano et Utsunomiya, la période a été retardée de deux semaines par rapport à une année normale. Et parmi les 51 municipalités où se trouvent les arbres servant de référence pour les observations des agences météorologiques, 11 devraient établir des retards records.



Source : Japan Meteorological Corporation

Prévisions des feuillages jaunes dans les principales villes

Ville Date Observation (nombre de jours de retard) Sapporo 6 novembre Moyenne (2) Aomori 9 novembre Plus tard (7) Sendai 3 décembre Plus tard (10) Tokyo 29 novembre Moyenne (6) Kanazawa 15 novembre Moyenne (5) Nagano 20 novembre Plus tard (10) Nagoya 22 novembre Moyenne (4) Kyoto 2 décembre Plus tard (8) Osaka 28 novembre Moyenne (6) Wakayama 30 novembre Plus tard (7) Hiroshima 24 novembre Plus tard (9) Kôchi 20 novembre Moyenne (5) Fukuoka 1er décembre Plus tard (11) Kagoshima 2 décembre Plus tard (7)



Source : Japan Meteorological Corporation

Prévisions des feuillages rouges dans les principales villes

Ville Date Observation (nombre de jours de retard) Sapporo 8 novembre Plus tard (11) Aomori 18 novembre Moyenne (5) Sendai 1er décembre Plus tard (10) Tokyo 5 décembre Plus tard (7) Kanazawa 4 décembre Plus tard (10) Nagano 28 novembre Beaucoup plus tard (16) Nagoya 8 décembre Plus tard (10) Kyoto 16 décembre Plus tard (11) Osaka 8 décembre Plus tard (7) Wakayama 16 décembre Plus tard (10) Hiroshima 3 décembre Plus tard (11) Kôchi 14 décembre Plus tard (12) Fukuoka 13 décembre Plus tard (12) Kagoshima 18 décembre Moyenne (3)

Le spectacle des feuillages peut bien entendu être admiré en de nombreux endroits à Tokyo, gratuitement ou moyennant une modique somme d’argent. Voici nos dix conseils de visite :

Les jardins de Hamari-kyû

12 minutes à pied de la gare de Shimbashi (ligne JR / métro Ginza ou Asakusa). Tarif : 300 yens



(Pixta)

Koishikawa Kôraku-en

5 minutes à pied de la gare de Suidôbashi (ligne JR Sôbu), 6 minutes à pied de la station Kôrakuen (lignes de métro Marunouchi et Namboku). Tarif : 300 yens



On aperçoit au loin le Tokyo Dome. (Pixta)

Jardins botaniques de Koishikawa

10 minutes à pied de la station Shiroyama (ligne de métro Mita). 15 minutes à pied de la station Myôgadani ou Kôrakuen (ligne de métro Marunouchi). Tarif : 500 yens



(Pixta)

Rikugi-en

7 minutes à pied de la gare de Komagome (ligne JR Yamanote / ligne de métro Namboku). Tarif : 300 yens



(Pixta)

Avenue de ginkgos Meiji Jingû Gaien

5 minutes à pied de la station Aoyama-itchôme (lignes de métro Ginza, Hanzômon ou Toei Ôedo). Tarif : gratuit



(Pixta)

Parc de Shiba

4 minutes à pied de la station Akabane-bashi (ligne de métro Toei Ôedo). Tarif : gratuit



(Pixta)

Le campus Hongô de l’Université de Tokyo

1 minute à pied de la station Tôdai-mae (ligne de métro Namboku). 6 minutes à pied de la station Hongô-sanchôme (ligne Toei Ôedo). Tarif : gratuit



(Pixta)

Jardin de Mejiro

5 minutes à pied de la gare de Mejiro (ligne JR Yamanote). Tarif : gratuit



(Pixta)

Jardin de Kiyosumi

3 minutes à pied de la station Kiyosumi-Shirakawa (ligne de métro Toei Ôedo ou Hanzômon). Tarif : 150 yens



(Pixta)

Allée Inui du palais impérial

L’ouverture de cette promenade de 750 mètres est devenue un événement régulier depuis 2014 pour commémorer le 80e anniversaire de l’empereur Akihito (le père du souverain actuel, aujourd’hui retiré).

5 minutes à pied de la station Nijûbashi-mae (métro ligne Chiyoda) ou Hibiya (ligne de métro Hibiya). Entrée unique par la porte Sakashita. Ouverture 2024 : du 30 novembre au 8 décembre.



(Pixta)

(Photo de titre : les feuillages colorés de l’automne autour du lac de cratère de Jigoku-numa, dans la ville d’Aomori, au nord du pays. Photo prise le 16 octobre 2024.© Jiji)