Classement mondial des passeports les plus puissants : le Japon et la France en deuxième position

Le classement mondial 2024 des passeports les plus puissants a été dévoilé. Le Japon est 2e sur 199 pays et régions.

Dans son rapport « Henley Passeport Index 2024 », l’Institut britannique Henley & Partners a annoncé que le Japon avait perdu sa première place au classement des passeports les plus puissants du monde après six années consécutives en tête de liste. Il se positionne ainsi 2e, derrière Singapour.

Le Japon se retrouve en réalité ex æquo avec la France, la Finlande, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la Corée du Sud, avec un passeport autorisant l’entrée sans visa préalable dans 192 pays et régions (195 pour Singapour).

Les pays figurant dans les cinq premières positions

1 : Singapour (195)

2 : Japon, Finlande, France, Allemagne, Italie, Espagne, Corée du Sud (192)

3 : Autriche, Danemark, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suède (191)

4 : Belgique, Nouvelle-Zélande, Portugal, Suisse, Royaume-Uni (190)

5 : Australie, Grèce (189)

Source : Institut Henley & Partners

Les États-Unis arrivent en 8e position (186 pays et régions visitables sans visa préalable). Taïwan est 34e (141), la Russie 46e (116), la Chine 60e (85), l’Égypte 90e (52). Les Émirats arabes unis figurent à la 9e place (185). C’est la première fois qu’ils intègrent le top 10.

Quant au nombre de pays et régions dont le Japon accepte l’entrée sur son territoire sans visa préalable, il est de 70, ce qui le place en 70e position. Singapour en accepte 164, il se positionne 15e.

(Photo de titre : Pixta)