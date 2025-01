Chirurgie esthétique au Japon : une augmentation exponentielle du nombre de cliniques

Japan Data

Au Japon, la chirurgie esthétique a le vent en poupe. Entre 2020 et 2023, le nombre de cliniques a augmenté de 43,6 %. Mais en parallèle, la situation d’autres spécialités comme la gynécologie ou la pédiatrie se détériore.

Selon une récente enquête sur les établissements médicaux, rendue publique par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, le Japon comptait 2 016 cliniques de chirurgie esthétique (biyô geka) (avec 19 lits ou moins) en 2023, soit une augmentation de 43,6 % par rapport aux résultats de l’enquête précédente menée en 2020. Le pays recensait alors 1 404 établissements. Parallèlement, en 2023 également, il y avait 2 491 cliniques de chirurgie plastique (keisei geka), soit 15 % de plus que lors de l’enquête précédente. (En général, la chirurgie plastique utilise des procédures couvertes par l’assurance maladie, au contraire de la chirurgie esthétique.)

En 2011, l’Archipel comptait 1 068 cliniques de chirurgie esthétique. Et ce secteur ne semble pas connaître la crise puisque 100 nouveaux établissements se sont ouverts tous les trois ans, jusqu’en 2020. Puis entre 2020 et 2023, il y en a eu 600 de plus.

Dans d’autres spécialités toutefois, comme la pédiatrie, l’obstétrique et la gynécologie, la situation se détériore, notamment en raison de la diminution du taux de natalité au Japon. En 2023, il y avait par exemple 17 778 cliniques de pédiatrie au Japon, soit 1 020 de moins (- 5,4 %) qu’en 2020. Le nombre de cliniques d’obstétrique et de gynécologie a lui aussi diminué de 51 établissements (- 1,6 %) au cours de la même période, pour un total de 3 092.

En 2023, le Japon comptait 8 122 hôpitaux (de 20 lits ou plus), soit 34 de moins que l’année précédente. Il y avait au total 1 481 183 lits, soit 11 774 de moins que l’année précédente. Cette tendance à la baisse se retrouvait également dans le nombre de cliniques générales, au nombre de 104 894, soit 288 établissements de moins. Même chose pour le nombre de cliniques dentaires ; 66 818 établissements, soit 937 de moins.

S’agissant du nombre de lits, les hôpitaux de 50 à 99 lits, relativement petits donc, représentaient le pourcentage le plus élevé, avec 1 997 hôpitaux, soit 24,6 % du total. Le nombre de lits par établissement était inversement proportionnel à celui des hôpitaux : Entre 100 et 149 lits, 1 410 hôpitaux (17,4 %) ; entre 150 et 199 lits, 1 378 hôpitaux (17,0 %) ; entre 200 et 299 lits : 1 013 hôpitaux (12,5 %).

(Photo de titre : Pixta)