Mort subite dans le bain au Japon : un nombre important de victimes parmi les seniors

Au Japon, en 2023, plus de 6 000 personnes âgées sont mortes alors qu’elles prenaient un bain. Dans de nombreux cas, il s’agissait d’un choc thermique, ou hydrocution, causé par les écarts de température, par exemple lors du passage d’une pièce chaude à une pièce froide.

Selon les statistiques du gouvernement japonais, 8 993 personnes se sont noyées en 2023. 6 909 d’entre elles (environ 80 %) sont décédées dans un bain (chez eux ou ailleurs, par exemple dans les bains publics sentô), et 90 % de ces cas impliquaient des personnes âgées de 65 ans et plus.

Avec une société japonaise de plus en plus grisonnante, le nombre de personnes âgées victimes d’hydrocution augmente progressivement. En revanche, le nombre de décès par accident de la route dans cette tranche d’âge a, lui, diminué grâce un renforcement des sanctions en cas de conduite dangereuse et aux progrès des technologies de sécurité préventive telles que les systèmes de freinage avec atténuation des chocs lors de collisions. Ainsi, en 2023, le nombre de personnes âgées qui se sont noyées dans un bain était près de trois fois supérieur à celui des morts sur la route.

Chez les seniors, c’est pendant les mois d’hiver que le nombre de décès est le plus important. En cause, un « choc thermique » causé par les écarts de température, typiquement lors du passage du salon, où l’air ambiant est relativement chaud, à la salle de bain, où la température est plus froide. Ces écarts peuvent entraîner une hausse ou une baisse soudaine de la tension artérielle, risquant de provoquer une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

L’Organisme de protection des consommateurs déconseille notamment de prendre un bain immédiatement après avoir mangé ou bu. Augmenter la température dans la pièce où on se déshabille ou dans la salle de bain avant d’entrée dans l’eau chaude est également l’un des conseils donnés pour éviter un choc thermique.

Prudence également dans les saunas, qui rencontrent de plus en plus de succès chez les hommes et les femmes de tous âges ces dernières années. Leurs vaisseaux sanguins étant plus fragiles, les seniors sont davantage susceptibles d’être victimes d’un infarctus du myocarde ou d’une hémorragie cérébrale en raison du changement soudain de température entre un sauna, où la température est très élevée, et un bain d’eau froide (il y en a toujours un dans les bains publics sentô, contrairement aux sources thermales).

En s’appuyant sur les prévisions météo, l’Agence météorologique du Japon et Tokyo Gas publient en ligne, sur la période d’octobre à mars, des « prévisions de choc thermique ».

