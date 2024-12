30 ans de Sony Playstation : le secret d’un enthousiasme toujours vif

L’actualité de l’industrie japonaise du jeu vidéo

Le 3 décembre 2024, la PlayStation de Sony a fêté ses 30 ans. Rapide coup d'œil rétrospectif sur le parcours qui a mené la fameuse console de la première génération à la petite dernière PS5.

Cinq générations, et toujours autant de succès dans le monde entier

Pour ceux qui ont été adolescents dans la seconde moitié des années 1990, impossible d’oublier l’avènement de la PlayStation. Trente ans après sa naissance, la PS en est aujourd’hui à sa cinquième génération. Si la couleur unie de la console et les boutons en forme de croix avec les symboles « △○×□ » sont restés inchangés, ils ont été mis à jour pour rester dans l’air du temps.



Ronaldo, joueur de l’équipe nationale de football du Brésil, expérimente le Ronaldo V-Football avant son lancement en France, le 17 février 2000. (Reuters)

Même aujourd’hui à l’ère des jeux sur smartphone, la PS jouit toujours d’un public fidèle parmi les gamers, avec une gamme complète de titres exclusifs et de logiciels tiers à succès. Les cinq modèles précédents se sont vendus à plus de 500 millions d’exemplaires dans le monde et demeurent la référence internationale en matière de console de jeu. Suivons l’évolution des générations successives de matériel et découvrons leurs attraits.



Des fans font la queue devant une grande surface d’électronique le jour du lancement de la PS3, à Tokyo, le 11 novembre 2006. (Reuters)

PlayStation (lancée en 1994) : pionnière des consoles de jeux véritablement 3D

L’année 1994 a marqué une étape importante dans l’histoire des jeux vidéo : le passage de l’ère de la 2D à celle de la 3D. La PlayStation originale (PS1) et la Sega Saturn, sorties à peu près au même moment, ont été les précurseurs de cette tendance. La bataille entre les deux camps a été chaude, impliquant les fabricants de logiciels et les joueurs. Sega, avec son Virtua Fighter, un jeu de combat en 3D très populaire dans les salles d’arcade, était en tête, mais la PS a remporté la bataille avec ses titres exclusifs Final Fantasy VII et Dragon Quest VII, derniers-nés des deux jeux de rôle les plus populaires.



Les CD-ROM de grande capacité à l’époque servent de support. (AFP=Jiji Press)

Le réalisme des graphismes en 3D de la PS1 fut un choc. Les séries Resident Evil et Gran Turismo, adaptés ensuite en films hollywoodiens, ne seraient pas devenues les énormes succès que l’on sait sans la PS. En trois ans, le nombre de logiciels compatibles a atteint le millier, et le nombre total d’unités expédiées a dépassé les 10 millions.

PlayStation 2 (lancée en 2000) : une percée majeure portée par le boom du DVD

La PS2, lancée en 2000, a encore fait progresser ses capacités graphiques en 3D et a rendu possible des calculs en temps réel. En bref, elle était capable de « reproduire le mouvement d’objets réels avec plus de détails » et avait un pouvoir d’expression qui surpassait même les consoles de jeux d’arcade et les PC les plus coûteux. En outre, les jeux de la PS1 restaient compatibles.



À partir de la deuxième génération, la console peut être posée verticalement. Le 13 septembre 1999, à Tokyo (Jiji Press)

La fonction la plus attrayante est cependant la lecture de DVD-Vidéo. Avec un prix d’environ 40 000 yens à une époque où les lecteurs spécialisés coûtaient plus de 50 000 yens, le rapport qualité-prix était très attractif pour le pouvoir d’achat des amateurs de vidéo. L’énorme succès du film Matrix, sorti en DVD la même année, a donné un coup de pouce et, avec une gamme complète de logiciels et des prix bas, le marché s’est rapidement développé. La PS2 est considérée comme « la console de jeu qui a popularisé les DVD ».

Les jeux Final Fantasy (FF) et Dragon Quest (DQ) ont également accompagné la croissance de la PS2 : à l’arrêt de sa production en 2012, les ventes avaient dépassé les 155 millions d’unités dans le monde, établissant un record dans l’histoire des jeux vidéo.

PlayStation Portable/ PlayStation Vita (lancée en novembre 2004) : la première version portable a également créé un boom

La première console de jeux vidéo portable de Sony, la PSP, présentait des graphismes comparables à ceux de la PS2 malgré sa petite taille. Elle a adopté le disque optique UMD spécifiquement développé pour ses logiciels tout en faisant office de lecteur portable pour les logiciels musicaux et vidéo. L’énorme succès de la série Monster Hunter Portable a entraîné un boom des jeux coopératifs entre possesseurs de la PSP. C’était un véritable phénomène de se réunir entre amis pour jouer en coopération chacun sur sa PSP.



La PSP, avec un lecteur plus réduit et connexion LAN sans fil. Le 12 juillet 2004 (Reuters)



La PS Vita avec des fonctions réseau améliorées, y compris une connexion 3G. Le 7 juin 2011, aux États-Unis (Reuters)

En 2011, lorsque la PS Vita a été lancée, les smartphones étaient déjà très répandus et les gens jouaient à des jeux sur des applications. Le nombre de titres était également en baisse et la console, bien que plus puissante, n’a pas connu le même succès que la PSP.

PlayStation 3 (lancée en 2006) : des spécifications élevées mais une diffusion lente

Avec un processeur développé conjointement par IBM et Toshiba, des capacités de connexion améliorées et la prise en charge du Blu-ray en plus du DVD, la PS3 se targuait de performances extraordinaires. En revanche, les coûts de production étaient élevés, la version la moins chère de 20 Go coûtant plus de 60 000 yens, soit une augmentation significative par rapport à la PS2. De plus, la production a pris du retard au début, et cette génération a souffert d’une image « chère et en rupture de stock ».



Les prix étaient indexés sur la capacité du disque dur. (Reuters)

Notons de même que le processeur haute performance de conception unique était difficile à programmer, les logiciels de jeux compatibles ont eu du mal à suivre. Le prix de la console a été néanmoins revu à la baisse et, à mesure que les téléviseurs haute définition devenaient plus populaires, les ventes de la PS3 haute résolution ont rebondi. Les bonnes performances de Grand Theft Auto V, la nouvelle version du jeu d’action criminelle le plus populaire du monde, ont également apporté du vent dans les voiles.

PlayStation 4 (lancée en 2014) : affinité accrue avec les réseaux sociaux et la VR

La PS4 a été conçue pour ressembler davantage à un PC standard, ce qui a facilité le développement de logiciels de jeux spécifiques. Avec une plus grande originalité et un catalogue de logiciels plus riche que son concurrent, la Xbox One de Microsoft, la PS4 a vu ses ventes augmenter de manière significative par rapport à la PS3.



Les logiciels des générations précédentes de la PS peuvent désormais être joués en ligne. (Jiji/Sony Computer Entertainment)

Les points forts de la PS4 étaient sa compatibilité avec les réseaux sociaux et la mise en ligne de jeux, y compris une fonctionnalité réseau améliorée et la possibilité de « partager » des vidéos de jeux en cours. En connectant le casque de réalité virtuelle PlayStation VR (vendu séparément), vous pouviez vous immerger dans l’univers du jeu. En 2016 fut lancée la PS4 Pro, une version haute définition avec prise en charge de l’image 4K, compatible avec l’expression visuelle en constante évolution des jeux.

PlayStation 5 (lancée en 2020) : toutes les fonctions ont évolué, on entre dans l’ère du téléchargement

La PS5 de la génération actuelle offre des performances entre autres graphiques plusieurs ordres de grandeur supérieures à celles de la PS4, avec des temps de chargement considérablement réduits. La fonction vibreur de la manette, présente dès la première génération, est devenue plus fine et plus polyvalente, et tout a été amélioré, en particulier avec un haut-parleur et un microphone intégré de conception nouvelle. Une édition numérique sans lecteur de disque a également été introduite. Les jeux sont passés à l’ère des ventes par téléchargement.



Vidéo 4K et son stéréo, nouvelles manettes qui font appel aux cinq sens, et autres avancées. (Reuters)

Malheureusement, le lancement, en plein milieu de la crise sanitaire, a dû faire face à la fois à une demande accrue du fait du confinement, et à des retards dans la production. Quand la pénurie a finalement été résorbée, début 2023, la PS5 s’est répandue d’un seul coup dans le monde entier, y compris au Japon.

Sous la marque PlayStation Studios, du nom de l’entreprise américaine de logiciels affiliée à Sony, Ghost of Tsushima, un jeu d’action et d’aventures basé sur l’invasion mongole pendant l’époque de Kamakura, et le jeu de tir de science-fiction HELLDIVERS 2 connaissent également un grand succès. Le 7 novembre 2024, un modèle haut de gamme de la PS5 Pro est lancé, et 12 300 précommandes sont enregistrées pour l’édition limitée du 30e anniversaire du 21 novembre 2024. Le soutien enthousiaste ne se dément pas à ce jour.

Un regard sur les pays émergents

Les générations successives de PlayStation ont été largement plébiscitées, en particulier en Europe et aux États-Unis, et ces dernières années, les efforts ont été concentrés davantage sur les marchés étrangers. Le tournant s’est produit en 2016. Sony Computer Entertainment, qui contrôlait les activités de jeux de Sony au Japon, a fusionné avec sa division de services de réseau pour former Sony Interactive Entertainment et a déplacé son siège aux États-Unis, son principal champ de bataille.



Séance de jeu sur PS5 à la Paris Game Week 2024 (Reuters)

Une modification de la manette est symbolique du changement opéré pour se conformer aux pratiques à l’étranger : au Japon, depuis la première génération, le bouton de décision est marqué « O », mais à partir de la PS5, il est désormais marqué « X », conformément aux normes internationales.

En 2023, le groupe Sony a également lancé le Hero-Project pour soutenir les sociétés de jeux et créateurs travaillant au développement de logiciels au Moyen-Orient, Afrique du Nord, Inde et Chine. L’objectif est de découvrir des talents dans les pays émergents et de les associer à des succès mondiaux, élargissant ainsi la portée de la marque PlayStation.

(Photos de titre : PS1 [AFP/Jiji], PS2 et PS3 [Reuters], PS4 [Jiji avec l’autorisation de Sony Computer Entertainment], PS5 [Reuters], image créée par Nippon.com.)