Shigekix, la star internationale du breaking, à la conquête de la première médaille olympique

Le breaking fera sa première apparition en tant qu’épreuve officielle des Jeux olympiques, entre le 9 et le 11 août. Qui sera le premier médaillé ? Peut-être bien Nakarai Shigeyuki, alias « Shigekix », 22 ans, actif depuis longtemps à l’international. Le danseur, qui a également contribué à la popularisation de cette discipline comme sport, ouvrira un nouveau chapitre de l’histoire du breaking sur la grande scène parisienne.

Le plus jeune vainqueur du concours le plus prestigieux au monde

La danse de rue « breaking », née dans le Bronx à New York dans les années 1970, consiste à exécuter une danse acrobatique utilisant tout le corps au rythme de la musique, et se pratique lors de battles en un contre un ou en équipes.

Les Jeux olympiques de la jeunesse 2018 ont été le premier événement parrainé par le CIO dans lequel le breaking a pris la forme d’une compétition sportive. Les championnats du Japon ont eu lieu l’année suivante. La discipline bénéficiera cette année de la visibilité que lui confère son inscription à la compétition officielle de Paris 2024.

Les danseurs japonais montent régulièrement sur le podium des compétitions internationales et comptent parmi les meilleurs au monde. L’un des candidats les plus prometteurs est Nakarai Shigeyuki, 22 ans, connu sous son nom de danseur, « Shigekix ». Le jeune homme a obtenu son billet pour les JO de Paris en remportant les Jeux asiatiques l’année dernière.

Sa rencontre avec le breaking remonte à l’âge de 7 ans. Il était fasciné par les mouvements qu’il voyait à l’entraînement et lors des compétitions de sa sœur aînée, âgée de 4 ans de plus que lui. En l’observant, il a découvert le plaisir de maîtriser les techniques, et il n’a pas fallu longtemps à ce garçon plein de curiosité pour tomber sous le charme de cette activité.

Shigekix a remporté de nombreuses compétitions internationales depuis l’école primaire et, en 2017, alors qu’il était en première année de lycée, il est devenu le plus jeune participant au Red Bull BC One World Final, considéré comme le tournoi mondial le plus prestigieux. Parmi ses autres résultats dans des compétitions internationales, notons une médaille de bronze aux Jeux olympiques de la jeunesse en 2018.



Shigekix, vainqueur des Jeux asiatiques, à Hangzhou, en Chine, le 7 octobre 2023 (Jiji Press)

En 2020, Nakarai est devenu le plus jeune vainqueur de la finale du Red Bull BC One et a remporté les championnats du Japon trois années consécutives, jusqu’à l’année dernière. Aux Mondiaux 2022 et 2023, il est monté sur le podium avec respectivement une médaille d’argent et une médaille de bronze.

Ces dernières années, l’attention portée sur lui, tant au niveau national qu’international, n’a cessé de croître, créant une atmosphère où la victoire est attendue, ce qui n’est pas sans pression. Il a également souffert de blessures par moments. Malgré cela, il a réussi à perfectionner ses techniques sans faire de compromis, déclarant : « Je veux être un symbole du breaking, à la fois en tant que culture et en tant que compétition olympique. »

La résistance physique pour soutenir la technique

Bien que de petite taille (1,66 m), ses prestations le font paraître grand sur scène. Son arme : les mouvements dynamiques, rapides et continus. Top locks debout, jeux de jambes mains au sol, mouvements de puissance avec la tête et le dos, ses enchaînements de mouvements sont très fluides.

Sa figure signature est le freeze, dans lequel le corps s’arrête de bouger en synchronisation avec la musique, après une rotation impressionnante sur la tête ou d’autres techniques de rotation. Les spécialistes en parlent comme l’un des meilleurs au monde dans cette figure.

Les mouvements très exigeants qu’il effectue sont rendus possibles par un corps solide et bien entraîné. Le jeune homme a également adopté l’entraînement cyclique pour consolider ses fonctions cardio-pulmonaires et son endurance musculaire. Il a en parallèle renforcé son torse pour élargir son champ d’expression. Et n’oublions pas l’alimentation saine et le sommeil réparateur, qui lui ont permis de se doter d’un corps prêt à la compétition.

Depuis que le breaking a été annoncé comme discipline officielle de Paris 2024, début décembre 2020, Nakarai se projette dans la victoire, avec l’objectif de rapporter une médaille d’or à la maison. Il s’entraîne 365 jours par an, deux à trois heures par jour, sans aucune pause, déterminé à ne pas perdre un seul instant.



Shigekix lors des championnats japonais de breaking. Au cours d’une année olympique très médiatisée, il a tenté de remporter son quatrième championnat consécutif, mais a échoué en demi-finale au NHK Hall, à Tokyo, le 17 février 2024. (Jiji Press)

« Perdre une fois m’a donné la hargne pour gagner dix fois »

Ayant remporté les Jeux asiatiques de Hangzhou à l’automne dernier, Shigekix est devenu le premier danseur japonais de breaking à obtenir une qualification pour les JO de Paris. Depuis, il a accumulé de l’expérience en participant à des « one-on-one breaking battles », qui font partie de la culture traditionnelle américaine.

Il se trouve cependant que, lors des championnats du Japon en février de cette année, en tentant de décrocher son quatrième titre consécutif, Shigekix a été éliminé en demi-finale par Hishikawa Isshin, âgé de 18 ans. « Perdre une fois m’a donné la hargne pour gagner dix fois. Ma motivation n’en est que plus forte. » Sa défaite, il l’a transformée en une énergie nouvelle et s’est tourné vers la grande scène de Paris, qu’il attend depuis si longtemps.

L’image du breaking a considérablement monté en gamme depuis que cette danse est devenue une épreuve officielle des Jeux. Nakarai, qui était au cœur de cette excitation, a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne voulait pas seulement obtenir des résultats à Paris, mais aussi inspirer les générations futures en leur ouvrant la voie, et être un exemple à suivre.

La compétition olympique se déroulera sur la Place de la Concorde, à Paris. Le monde entier aura les yeux rivés sur le breaking et la performance de Shigekix.

(Photo de titre : Shigekix exécute une rotation sur la tête lors de l’étape finale des Championnats du monde de Breaking à Louvain, en Belgique, le 24 septembre 2023. Reuters, NICOLASMAETERLINCK/Belga/Sipa U)