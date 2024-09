Les mini-camionnettes japonaises « keitora » : petit véhicule, grande capacité

Des camionnettes ancrées dans la vie japonaise

Les mini-camions japonais sont affectueusement appelés keitora, qui est une abréviation de kei truck (littéralement « camion léger », prononcé « kei torakku »). Équipés d’une cabine pour deux personnes et d’un grand plateau de chargement à l’arrière, ils sont employés comme véhicules utilitaires dans de nombreux secteurs tels que l’agriculture, la pêche, l’aménagement paysager, la construction, ou pour les magasins de boissons alcoolisées ou de motos. Bien que ces véhicules soient de toute petite taille, ce qui leur permet de manœuvrer facilement sur les routes étroites, leurs plateaux de chargement arrière sont étonnamment spacieux, ce qui en fait des outils de travail parfaitement fonctionnels.



Le Daihatsu Hijet Truck est un modèle classique de camionnette japonaise, avec une capacité de charge maximale de 350 kg. (© Daihatsu)

La catégorie de « camion léger » est définie par une cylindrée de moteur de 660 centimètres cube ou moins. Ces camionnettes peuvent transporter des articles en boîte comme les conteneurs agricoles et les caisses de bière, des articles de forme plus allongée tels que le bois de charpente et les planches, et même des cargaisons volumineuses comme les motos. Étant donné qu’elles sont régies par les normes des véhicules légers (les kei car), les coûts de fonctionnement pour les taxes, l’assurance, les péages autoroutiers et autres sont inférieurs à ceux des camions standards, ce qui leur offre ainsi de grands avantages économiques, en plus d’être très pratiques.



Les keitora sont des véhicules pratiques indispensables pour divers secteurs comme l’agriculture et la pêche. (Pixta)

Prenons un exemple afin d’illustrer la grande praticité de ces petites camionnettes : elles disposent d’un plateau de chargement plus large que le Toyota Hilux, un pick-up vendu sur le marché japonais, malgré son corps beaucoup plus grand.

Le Hilux a une longueur totale de 5 340 mm et une largeur totale de 1 855 mm. Les camions légers ont pour leur part une longueur totale de moins de 3 400 mm et une largeur totale inférieure à 1 480 mm, ce qui rend le véhicule de Toyota environ 1,6 fois plus long. Toutefois la longueur du plancher du plateau de chargement du Hilux n’est que de 1 565 mm, tandis qu’un camion léger possède un plateau d’environ 2 030 mm de long. La largeur du plateau de chargement est également de 1 410 mm, contre 1 380 mm à l’arrière du Hilux. Il est donc clair que ces petits bourreaux de travail sont bien plus efficaces en termes d’espace, en plus d’être beaucoup plus pratiques.

Ces dernières années, les keitora japonais sont de plus en plus visibles sur les marchés étrangers tels que les États-Unis et l’Australie. Ils sont appréciés pour leur mobilité et leur économie grâce à leur gabarit minimal qui ne se retrouve pas chez les constructeurs d’autres pays, ainsi que pour leur fiabilité, marque de fabrique des voitures nippones. On peut souvent les apercevoir dans de grandes installations — les ranchs et les fermes, par exemple —, ou leur taille minimale et leurs capacités de virage rapide les rendent particulièrement utiles.

Mais un tel succès apporte aussi son lot de problèmes. Ainsi, le nombre de keitora volés a considérablement augmenté par rapport à l’année précédente, selon les statistiques sur les vols publiées par l’Agence nationale de la police le 1er mars 2024. Parmi les dix véhicules les plus ciblés, on retrouve, au côté de véhicules stars comme le Toyota Alphard et le Land Cruiser, le Suzuki Carry (à la sixième place) et le Daihatsu Hijet (classé septième).

Également utile pour les loisirs

La manière dont les véhicules légers sont employés au Japon est en train d’évoluer. Après avoir soutenu la vie des Japonais par leur grande praticité, on les voit davantage ces dernières années dans les mains de jeunes conducteurs partant pour la pêche, le camping et d’autres activités de loisirs en plein air. En plus de la série de véhicules spécialement conçus par les constructeurs automobiles, il existe une large gamme de variations, dont notamment des modèles dotés d’une transmission intégrale (disponibles à la demande) et une « version agricole » qui améliore la maniabilité sur les routes accidentées grâce à une fonction de verrouillage qui permet d’ajuster la différence de rotation entre les roues gauche et droite.

Ces véhicules utilitaires de la plus petite catégorie permettent tout de même d’accéder à de nombreuses pièces de rechange : pneus, roues, silencieux, suspensions et pièces aérodynamiques, permettant ainsi aux acheteurs de les personnaliser à leur guise.



Le modèle Suzuki Super Carry en série X Limited a fait une forte impression avec ses autocollants spéciaux et sa peinture noire sur diverses parties. Ce véhicule personnalisé par le fabricant a été lancé en réponse à la demande grandissante pour les camions légers. (© Suzuki)

Voici quelques-uns des keitora les plus originaux de l’Archipel.

Un mini monster truck ?



Un Suzuki Carry surélevé grâce aux modifications d’un atelier de personnalisation 4x4. (© 4×4 Presents)

Avec l’actuel regain d’engouement pour les activités en plein air, un nombre croissant d’utilisateurs utilisent les camions légers en tant que véhicules de loisirs. La pointe de ce style est la version surélevée, qui intègre les avantages d’un 4x4 tout-terrain dans le petit corps d’un keitora.

Des suspensions sont intégrées afin d’augmenter la hauteur du véhicule, et des pneus tout-terrain de grand diamètre permettent d’améliorer la maniabilité sur les routes accidentées. Les amateurs de ce type de customisation ajoutent souvent à leurs pièces tout-terrain des protections et des barres lumineuses LED, afin d’accentuer leur aspect « sauvage ». Ces éléments révèlent une toute nouvelle facette de la popularité de ces camionnettes, en permettant aux utilisateurs de conduire un véhicule au design ravageur avec une grande liberté de mouvement et un plateau de chargement rempli d’équipements de loisirs.

En route pour le grand air



Le Bug-Truck est une camionnette dotée d’un intérieur creux et qui peut être utilisée pour la vie quotidienne comme pour le transport d’équipement, ce qui facilite les sorties en plein air. (© Car Factory Tarbow)

Le Bug-Truck, fabriqué par Car Factory Tarbow (préfecture d’Aomori) attire particulièrement l’attention des aventuriers. Il est équipé d’un kit de tente multifonctionnel sur son plateau de chargement, dont l’apparence donne au modèle son surnom d’« insecte ».

En y fixant un cadre divisé et en le recouvrant d’un toit similaire à une tente (photo ci-dessus), Tarbow a transformé le plateau de chargement de sa camionnette en un véritable espace de vie privé constituant une base mobile parfaite pour des activités en plein air comme le surf, la pêche et le camping. Le toit est fabriqué à la main par des artisans et soigneusement cousue à partir d’une toile Craftel durable. Des éléments supplémentaires tels que des kits de surélévation, des protections et des porte-bagages peuvent encore renforcer son style de véhicule tout-terrain sauvage, parfaitement adapté pour les aventuriers.