Tiphaine Véron, disparue mystérieusement au Japon il y a six ans : son frère lance un appel à témoins international

Actualités

Six ans après la disparition de la Française Tiphaine Véron au Japon, le mystère reste entier. Selon une information de Kyôdô News du 29 juillet, le Comité des disparitions forcées, un organe indépendant des Nations Unies, a envoyé une lettre au gouvernement nippon le 10 juin dernier exigeant des informations détaillées sur la situation actuelle et une coopération active avec les autorités françaises.

C’est la quatrième fois que cette demande est formulée, et le Comité explique qu’ « aucun renseignement n’a encore été fourni » concernant les opérations de recherche.

Damien Véron, le frère de Tiphaine, a lancé lundi un appel à témoins international sur les réseaux sociaux.

Que s’est-il donc passé ce 29 juillet 2018 ? La femme de 36 ans originaire de Poitiers était arrivée la veille dans la ville touristique de Nikkô, près de Tokyo, pour un séjour de deux nuits dans un hôtel. Le lendemain matin, sortie pour une balade en forêt, elle n’en était jamais revenue.

Alors que la police avait dès le départ privilégié la piste de l’accident malencontreux, comme une chute dans la rivière, appuyant sur le fait que Tiphaine était sujette à des crises d’épilepsies, Damien avait toujours douté de cette version. Depuis qu’il s’était rendu plusieurs fois sur place avec sa famille pour suivre le déroulement de l’enquête et tenter de modestement mener la sienne avec les moyens du bord, la piste criminelle lui semblait de plus en plus pertinente. La police locale, elle, n’a jamais voulu envisager cette possibilité, et la collaboration entre les deux pays est très difficile.

Ses investigations sur le terrain ont toutefois dû être stoppées, la pandémie ayant provoqué la fermeture des frontières japonaises aux visiteurs étrangers pendant deux ans et demi. Mais fin 2022, Damien a pu retourner au Japon.

En France depuis 2023, ce sont deux juges d’instruction du pôle « cold cases » de Nanterre qui ont la charge du dossier.

Damien et Sibylle, son autre sœur, journaliste, ont publié un livre au sujet de leur enquête, Tiphaine où es-tu ? (Éditions Robert Laffont).

Si le Japon a l’image d’un pays où voyager seul ne présente aucun danger, sa réputation a été ternie auprès de la France. Les médias des deux pays avaient d’ailleurs dit que « c’est parce que cette disparition a eu lieu au Japon, et pas ailleurs, où cela aurait peut-être été moins étonnant, que l’intérêt pour ce fait divers est particulièrement important ».

Tiphaine s’est déjà rendue au Japon en 2013, et était tombée amoureuse de tout ce qui avait attrait à l’Archipel, de la culture à la nourriture en passant par les gens. Selon son frère, de nature timide et prudente, il y a peu de risque qu’elle ait suivi un inconnu rencontré lors de sa balade.

(Extrait d’un article de Kyodo News, édité en français par Nippon.com)

Voir l’article en japonais sur le site de Kyodo News