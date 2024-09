Observation de Mercure : la mission « BepiColombo », développée par le Japon et l’UE, est reportée

Actualités



La sonde « BepiColombo »

L’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) et l’Agence spatiale européenne (ESA) ont annoncé mardi le report de la mission « BepiColombo » de décembre 2025 à novembre 2026. Ce projet conjoint Japon-UE doit mettre en orbite deux sondes autour de Mercure. La trajectoire a été modifiée en raison d’un problème de moteurs, qui ne pouvaient plus tourner à leur puissance maximale, mais les opérations initialement prévues sont maintenues.

« BepiColombo », lancée en octobre 2018, est composé de deux orbiteurs, à savoir MMO, développé par le Japon, chargé d’observer le champ magnétique et la magnétosphère de Mercure, et MPO, une sonde européenne qui analysera l’intérieur et la surface de la planète la plus proche du soleil, avec l’objectif de comprendre davantage la formation des planètes du système solaire.

(Extrait d’un article de Kyodo News, édité en français par Nippon.com)

Voir l’article en japonais sur le site de Kyodo News