Décès du grand photographe Hosoe Eikoh, qui a immortalisé Mishima dans « Barakei »

Le grand photographe Hosoe Eikoh est décédé de maladie le 16 septembre dans un hôpital de Tokyo à l’âge de 91 ans. L’information a été relayée le 25.

Fortement influencé par le photographe Ei-Q (Sugita Hideo), il fonde le collectif Vivo en 1959 aux côtés entre autres de Tômatsu Shômei, Narahara Ikkô et Satô Akira. Parmi ses créations les plus célèbres, la série Barakei — Ordeal by roses, (« Le Supplice des roses », 1963), où l’écrivain Mishima Yukio expose son corps nu magnifié par la musculation. L’œuvre remporte le prix de la Société japonaise des critiques photographiques et se voit encensée dans de nombreux pays comme la France.

Hosoe publie également en 1969 l’album Kamaitachi (« La Belette-faucille »), inspiré de Hijikata Tatsumi (1928-1986), le créateur de la danse butô.

(Voir également notre article : « Le Supplice des roses », Mishima immortalisé par le photographe Hosoe Eikoh)

(Extrait d’un article de Kyodo News, édité en français par Nippon.com)

Voir l’article en japonais sur le site de Kyodo News