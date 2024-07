Les nouveaux billets de banque japonais à déguster dans une boutique de Tokyo

Le Japon en photos

Une boutique dédiée à l’homme d’affaires Shibusawa Eichii a créé des gourmandises à l’effigie des nouveaux billets de banque japonais, émis depuis le début du mois.

À l’occasion de l’émission des nouveaux billets de banque japonais depuis le 3 juillet, une boutique de la capitale nippone proposant des articles sur le thème de l’homme d’affaires Shibusawa Eichii a lancé une série de pâtisseries plutôt originales, comme nous pouvons le constater avec la photo ci-dessous.



Plus de six mois ont été nécessaires à la création des osatsu-pan, ou « pain en billet de banque ».

Les osatsu-pan ont été préparés avec du blé et du beurre produits au Japon. Ils font 16 centimètres de long et 7 centimètres de large, pour une épaisseur de 1 centimètre, soit équivalente à une liasse de 100 billets ! Quant aux saveurs, le pain 10 000 yens est à la patate douce, le pain 5 000 yens mélange la myrtille et la cacahuète, et le pain 1 000 yens combine la pomme au fromage à la crème. Le prix est toutefois le même, 550 yens (environ 3 euros).



Le pain 10 000 yens est en vente depuis le mois d’avril, et les autres pâtisseries ont été lancées un peu plus tard.

Le pain 1 000 yens est à l’effigie du microbiologiste Kitasatô Shibasaburô, celui de 5 000 yens représente Tsuda Umeko, pionnière en matière d’éducation des femmes, et sur le pain 10 000 yens figure Shibusawa Eichii, considéré comme le « père du capitalisme japonais », qui créa près de 500 entreprises au cours de sa vie.



La boutique « Shibusawa Ippinkan Tsunagu Marche » est située dans l’arrondissement de Kita, un quartier où a vécu Shibusawa dans ses dernières années.

Adresse : Seionkaku 03, Honchô 1-1-6, Ôji, Kita-ku, Tokyo-to

Site officiel (en japonais) : https://shibusawa-world.net/

(Toutes les photos © Nippon.com)