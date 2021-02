L’essentiel du mois de janvier 2021

Vendredi 1er

Entrée en vigueur de l’accord de partenariat économique (APE) entre le Japon et le Royaume-Uni.

Samedi 2

Les gouverneurs des préfectures de Tokyo, Saitama, Chiba et Kanagawa ont demandé au ministre chargé de la revitalisation économique Nishimura Yasutoshi de décréter rapidement l’état d’urgence afin de mettre un frein à la propagation du Covid-19.

Lundi 4

L’Agence nationale de la police a annoncé le nombre de décès sur la route pour 2020 : 2 839 morts, soit le niveau le plus bas depuis le début des statistiques en 1948. En baisse constante depuis quatre ans, ce chiffre passe aussi sous la barre des 3 000 pour la première fois.

Mardi 5

Shiraishi Takahiro, le tueur en série de Zama qui avait assassiné et démembré neuf personnes dans son appartement, a été définitivement condamnée à la peine de mort, après qu’il a annulé sa demande de faire appel au verdict prononcé par le tribunal du district de Tokyo en décembre dernier.

Jeudi 7

Le gouvernement a décrété l’état d’urgence dans les préfectures de Tokyo, Saitama, Chiba et Kanagawa, du 8 janvier au 7 février. Il a également décidé de prolonger la suspension au niveau national de la campagne de promotion du tourisme « Go To Travel ».

Dimanche 10

En raison de chutes de neige exceptionnelles le long des côtes de la mer du Japon, notamment dans les préfectures de Fukui et Toyama, un millier de véhicules ont été immobilisés sur l’autoroute Hokuriku et 200 autres sur l’autoroute Tôkai-Hokuriku. Plusieurs personnes ont trouvé la mort au cours des opérations de déneigement.





Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a annoncé la découverte d’une nouvelle mutation du Covid-19, différente des variants anglais et sud-africain, chez quatre passagers d’un vol en provenance du Brésil.

Mardi 12

L’écrivain Handô Kazutoshi, connu pour ses livres d’histoire sur l’ère Showa (1926-1989), comme Nihon no ichiban nagai hi (« Le jour le plus long du Japon »), est décédé à l’âge de 90 ans.

Mercredi 13

Le gouvernement a décrété l’état d’urgence dans sept nouvelles préfectures : Osaka, Kyoto, Hyôgo, Aichi, Gifu, Fukuoka et Tochigi, du 14 janvier au 7 février.

Jeudi 14

La ligue de rugby japonaise a décidé de reporter le coup d’envoi du championnat, initialement prévu pour le 16 janvier, en raison de plus de 60 cas d’infection au Covid-19 annoncés parmi des joueurs et des membres du personnel de plusieurs équipes.

Vendredi 15

Le bureau des procureurs de Tokyo a mis en examen l’ancien ministre de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche, Yoshikawa Takamori, et l’ancien patron d’Akita Foods, Akita Yoshiki. Ce dernier est soupçonné d’avoir versé 5 millions de yens (40 000 euros) en pots-de-vin à Yoshikawa Takamori.

La violoniste Gotô Midori a été sélectionnée pour le prix Kennedy Center Honors, qui récompense les personnes et les organisations qui ont contribué à la culture et à l’art des États-Unis. C’est la deuxième personne de nationalité japonaise, après Ozawa Seiji en 2015, à recevoir cette récompense.





Samedi 16

Le nouvel examen d’entrée à l’université, comportant moins de QCM (questionnaire à choix multiples) et plus de questions ouvertes (dissertation, etc.), a été tenu pour la première fois. Quelque 530 000 étudiants se sont déplacés pour passer l’examen, malgré l’état d’urgence en vigueur dans 11 préfectures.

