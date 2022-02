L’essentiel du mois de janvier 2022

Samedi 1er

La cérémonie du Nouvel An a été tenue au palais impérial. L’empereur Naruhito et l’impératrice Masako ont célébré l’arrivée de la nouvelle année en compagnie des membres de la famille impériale et de représentants du gouvernement. La princesse Aiko, fille unique du couple impérial, qui a célébré son 20e anniversaire en décembre dernier, a assumé ses premières fonctions officielles en tant que membre adulte de la famille royale.

Mardi 4

L’Agence nationale de la police a annoncé que le nombre de décès par accident de la route en 2021 s’élevait à 2 636 au total, une diminution de 203 par rapport à l’année précédente. C’est le chiffre le plus bas jamais enregistré depuis le début des statistiques sur le sujet en 1948.

Mercredi 5

La Corée du Nord a lancé un missile balistique depuis la province de Chagang vers la mer du Japon. Cinq autres missiles nord-coréens ont été tirés vers la mer du Japon au cours du mois de janvier 2022.

Jeudi 6

Le Premier ministre Kishida Fumio et son homologue australien Scott Morrison ont signé un accord pour faciliter les exercices conjoints entre les Forces d’autodéfense japonaises et l’armée australienne. Le texte établit un cadre juridique afin de permettre un déploiement de personnel et d’équipements dans les deux pays.

Une forte dépression atmosphérique a causé d’importantes chutes de neige dans le sud de la région du Kantô, couvrant le centre de Tokyo d’une couche de 10 cm de neige (données de l’Agence météorologique du Japon relevées au parc Kitanomaru, dans l’arrondissement de Chiyoda). Une alerte aux chutes de neige a été émise dans les 23 arrondissements de Tokyo, la préfecture de Chiba et le sud de la préfecture d’Ibaraki. Elle a été levée dans la nuit. La neige a causé des annulation de vols à destination et en provenance de l’aéroport de Haneda et des retards sur la ligne Shinkansen Tôkaidô.

Un tigre du Bengale a attaqué violemment trois employés (deux femmes et un homme) dans un parc safari de la préfecture de Tochigi.

Vendredi 7

Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense du Japon et des États-Unis se sont entretenus par vidéoconférence à l’occasion de la tenue du comité consultatif nippo-américain sur la sécurité (réunion 2+2). Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a critiqué le renforcement militaire de la Chine et le développement d’armes nucléaires et de missiles de la Corée du Nord. Après la réunion, le ministre des Affaires étrangères Hayashi Yoshimasa a signé l’accord avec Raymond Greene, chargé d’affaires de l’ambassade américaine.

Dimanche 9

Le gouvernement a instauré des mesures de prévention du Covid-19 jusqu’au 31 janvier dans les préfectures d’Okinawa, Yamaguchi et Hiroshima, qui connaissent une propagation rapide du virus. Le 27, les mesures ont été élargies à un total de 34 préfectures, y compris Tokyo et Osaka.

Drive my car, de Hamaguchi Ryûsuke, a obtenu le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère.

Mardi 11

Le gymnaste Uchimura Kôhei, double champion olympique (Londres en 2012 et Rio en 2016), a annoncé son départ à la retraite. Il a tenu une conférence de presse à Tokyo le 14 janvier.

Vendredi 14

Annonce du décès de l’ancien Premier ministre Kaifu Toshiki à l’âge de 91 ans. Il a été élu à la tête du gouvernement en 1989 avec pour principale tâche de remédier à la crise de confiance politique causée par le scandale financier « Recruit ».



L’ancien Premier ministre Kaifu Toshiki, le 29 juin 1994 (Reuters)

L’Université Keiô a annoncé le lancement du premier essai clinique au monde visant à transplanter des cellules neuronales provenant de cellules souches pluripotentes induites (iPS) chez un patient atteint de lésion à la moelle épinière. Le premier patient a reçu une greffe en décembre 2021.

Selon le classement des sportives les mieux payées établi par le magazine économique américain Forbes, c’est la championne de tennis japonaise Osaka Naomi qui arrive au premier rang. La jeune femme de 24 ans, née d’un père américain d’origine haïtienne et d’une mère japonaise, a empoché 57,3 millions de dollars (49,9 millions d’euros) en 2021 grâce à ses partenariats

Pour la première fois, Xiao Xiao et Lei Lei, les pandas jumeaux nés en juin dernier au zoo de Ueno de Tokyo, se sont dévoilés à un public restreint et extrêmement chanceux.

