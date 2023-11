L’essentiel du mois d’octobre 2023

Dimanche 1er

Le joueur de baseball Ohtani Shôhei des Angels de Los Angeles est devenu le premier joueur japonais à inscrire le plus grand nombre de coups de circuit (44) en Ligue américaine.

Lundi 2

Une conférence de presse a été tenue dans le cadre du scandale d’abus sexuels commis par Johnny Kitagawa, le fondateur de Johnny and Associates, la plus importante agence d’idoles masculines du Japon. Le nouveau président Higashiyama Noriyuki a annoncé que la société changerait de nom pour « Smile-Up » le 17 octobre et qu’elle serait dissoute dès que toutes les indemnisations aux victimes auront été versées.

Le siège de l’entreprise, après que l’enseigne « Johnny & Associates » a été enlevée. Photographie prise le 6 octobre 2023. (Jiji Press)

Mercredi 4

Le bureau d’inspection des normes du travail de Yokosuka a reconnu un chauffeur-livreur indépendant qui avait été blessé alors qu’il livrait des colis pour Amazon Japon comme éligible aux indemnisations pour accidents du travail, estimant qu’il était dans les faits un employé d’Amazon.

Le Japon s’est entendu avec les États-Unis pour se procurer des missiles de croisière Tomahawk à partir du début de l’année 2025, soit un an plus tôt que prévu, afin d’accélerer le renforcement de ses défenses.

Jeudi 5

Le gouvernement a porté plainte contre la préfecture d’Okinawa, cherchant à obtenir le droit d’approuver les modifications de conception nécessaires au site choisi pour accueillir le déménagement de la base aérienne militaire américaine de Futenma (Okinawa).

Dimanche 8

Le Japon s’est incliné 27 - 39 face à l’Argentine lors de son dernier match de poules de la Coupe du monde de rugby. Les Brave Blossoms ont terminé à la troisième place de la poule D avec deux victoires et deux défaites, une performance qui ne leur a pas permis d’accéder aux quarts de finale.



Michael Leitch (troisième à droite) et d’autres membres de l’équipe du Japon, après leur défaite face à l’Argentine à Nantes, le 8 octobre 2023. (Jiji Press)

L’auteur-compositeur-interprète Tanimura Shinji est décédé à l’âge de 74 ans. Membre du groupe folk Alice, il a par la suite connu un grand succès en solo avec des titres comme « Subaru » et « Ii hi tabidachi ».



Tanimura Shinji lors d’une cérémonie officielle, au cours de laquelle il a reçu une lettre spéciale de remerciement de la part du ministre de la Justice, le 24 avril 2019. (Jiji Press)

Mardi 10

Une défaillance dans le système national de compensation des paiements bancaires a bloqué les transferts de fonds entre MUFG et 10 autres banques japonaises. Deux jours ont été nécessaires pour résoudre le problème.

Mercredi 11

Fujii Sôta a remporté le tournoi Ôza, devenant le premier joueur de shôgi (les échecs japonais) à détenir l’ensemble des huit titres majeurs.



Fujii Sôta souriant après être devenu le premier joueur à détenir tous les titres majeurs de shôgi, à Kyoto le 11 octobre 2023. (Jiji Press)

La ville de Sapporo et le Comité olympique japonais ont annoncé le retrait de leur candidature à l’organisation des Jeux olympiques d’hiver de 2030. Cette décision a été influencée par le manque de popularité générale de la candidature, suite aux scandales de corruption et d’appels d’offres truqués liés aux Jeux olympiques de Tokyo.

Vendredi 13

Le ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie (MEXT) a demandé une ordonnance du tribunal pour dissoudre la secte Moon (connu aussi sous le nom de l’Église de l’Unification), en raison de ses actions considérées comme illégales en vertu du Code civil. Il s’agit de la troisième fois que le gouvernement vise à dissoudre un organisme religieux, notamment la secte Aum dans les années 90.

Le ministre du MEXT, Moriyama Masahito, tenant une conférence de presse à Tokyo concernant la demande de dissolution de la secte Moon, le 13 octobre 2023. (Jiji Press)

Selon une enquête de l’agence de presse japonaise Jiji, le taux d’approbation du gouvernement du Premier ministre est de 26,3 % en octobre, soit une baisse de 1,7 point par rapport au mois dernier et le chiffre le plus bas enregistré depuis que Kishida Fumio a accédé à son poste il y a tout juste deux ans.

Samedi 14

Un avion affrété par le gouvernement japonais transportant huit ressortissants est parti de Tel Aviv pour arriver à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. C’est une première évacuation de ce type opérée par le Japon lui-même depuis l’attaque du Hamas.

Lundi 16

Les autorités russes ont annoncé restreindre temporairement les importations de produits marins japonais, en réponse au rejet de l’eau traitée de la centrale de Fukushima.

