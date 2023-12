L’actualité du mois au Japon

L’essentiel du mois de novembre 2023

Actualités

Tokyo élue troisième ville au monde la plus globalement attrayante, première vente libre de la pilule du lendemain, ouverture du plus haut building du pays et divorce de la star Hanyû Yuzuru : retour sur les événements marquants du mois de novembre 2023 au Japon.