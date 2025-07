L’essentiel du mois de juin 2025

L’actualité du mois au Japon

Actualités

Décès de la légende du baseball Nagashima Shigeo, visite du couple impérial à Okinawa et à Hiroshima pour les 80 ans de la fin de la guerre, exécution d’un tueur en série et levée de l’embargo sur les importations maritimes par la Chine : retour sur les événements marquants du mois de juin 2025 au Japon.

Dimanche 1er

Entrée en vigueur d’une réforme du code pénal, qui unifie les peines d’emprisonnement avec travaux obligatoires (chôeki-kei) et d’emprisonnement sans travaux obligatoires (kinko-kei), afin de mettre l’accent sur la réhabilitation et la réinsertion sociale.

Hisasue Wataru et Kamei Masaya ont remporté respectivement le deuxième et le cinquième prix au piano lors du Concours Reine Élisabeth, à Bruxelles, l’une des plus prestigieuses compétitions de musique classique au monde.

Lundi 2

L’Association japonaise de sumô a annoncé que l’ancien yokozuna Hakuhô partirait à la retraite le 9 juin. Cette annonce fait suite à un scandale de violences physiques commises par l’un des lutteurs de l’écurie Miyagino (dirigée par Hakuhô) en février 2024, qui a conduit à la fermeture de l’établissement deux mois plus tard.

Mardi 3

L’ancien joueur de baseball Nagashima Shigeo, surnommé « Mister Pro Baseball » pour son illustre carrière avec les Yomiuri Giants, est décédé à l’âge de 89 ans. Il avait reçu le prix d’honneur de la Nation en 2013.

Mercredi 4

Selon les données du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, le Japon a enregistré 686 061 naissances en 2024, passant sous la barre des 700 000 pour la première fois.

L’empereur Naruhito, l’impératrice Masako et la princesse Aiko ont visité Okinawa pour marquer le 80e anniversaire du dernier jour des combats de la bataille d’Okinawa, le 23 juin 1945. Ils ont rendu hommage à la mémoire des morts et se sont entretenus avec les survivants et les proches des victimes.

Article lié



Le couple impérial et leur fille à la Pierre angulaire de la paix au parc commémoratif de la paix à Itoman, Okinawa, le 4 juin 2025. (Jiji)

Jeudi 5

Les stocks d’état de riz récoltés en 2021 et vendus dans le cadre de contrats sans appel d’offres ont été mis en vente dans les supérettes de proximité (konbini). Lawson et FamilyMart ont mis sur leurs rayons des sacs d’un kilo à 360 yens (hors taxes) dans certains points de vente de Tokyo et de la préfecture d’Osaka. Le 11 juin, le gouvernement a commencé à recevoir des demandes de détaillants pour 120 000 tonnes supplémentaires.

Nintendo a lancé sa console de jeux vidéo Switch 2. Huit ans après la Switch originale, cette nouvelle version a suscité un engouement très important, avec de fortes affluences sur le site internet de précommande. La première loterie en avril 2025 avait attiré 2,2 millions de candidats au Japon seulement, bien au-delà des prévisions.

Vendredi 6

La Haute Cour de Tokyo a annulé une décision d’un tribunal inférieur qui avait condamné quatre anciens dirigeants de TEPCO à payer 13 000 milliards de yens (environ 75 milliards d’euros) en dommages et intérêts à l’entreprise suite à l’accident nucléaire du 11 mars 2011 à la centrale de Fukushima Daiichi. Dans le procès initial, les actionnaires avaient exigé que les dirigeants paient 23 000 milliards de yens (134 milliards d’euros).

Le gouvernement japonais a fait savoir qu’il interdira l’entrée sur le territoire de touristes étrangers qui n’avaient pas réglé leurs frais médicaux lors de leurs précédents voyages sur l’Archipel. Aucune date de mise en vigueur n’a encore été annoncée.

Samedi 7

Les joueurs de tennis en fauteuil roulant Oda Tokito et Kamiji Yui ont brillé à Roland-Garros, remportant respectivement les simples messieurs et dames. Kamiji Yui a aussi fait partie de la paire gagnante du double dames.



Oda Tokito (à gauche) et Kamiji Yui (Reuters)

Lundi 9

Le Premier ministre japonais Ishiba Shigeru et le nouveau président sud-coréen Lee Jae-myung se sont entretenus par téléphone pendant 25 minutes lundi, où ils ont reconnu l’importance de la coopération entre leurs pays et avec les États-Unis, et ont espéré se rencontrer en personne prochainement.

Jeudi 12

L’ancienne championne mondiale Asada Mao a annoncé qu’elle comptait ouvrir une école à Tokyo pour former la nouvelle génération de patineur artistique.

Samedi 14

Nippon Steel a annoncé l’approbation du président américain Donald Trump pour l’acquisition de US Steel. L’entreprise américaine deviendra une filiale à part entière de Nippon Steel, mais le gouvernement américain recevra une « golden share » (action privilégiée), lui donnant un droit de veto sur les décisions importantes.

Lundi 16

Le ministre de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche Koizumi Shinjirô a annoncé la suppression de « l’indice de récolte du riz » à partir de la récolte 2025.

Le Premier ministre Ishiba Shigeru a rencontré le président Donald Trump lors du sommet du G7, tenu les 16 au 17 juin à Kananaskis, au Canada. Néanmoins, ils ne sont pas parvenus à un accord sur les tarifs douaniers.

Le ministère des Affaires étrangères a relevé son niveau d’avertissement de voyage pour l’Iran à 4 (niveau maximal), exhortant les ressortissants japonais à évacuer immédiatement le pays, suite aux attaques israéliennes sur les installations nucléaires et d’autres sites en Iran. Le Nihon Hidankyô (organisation des victimes des bombes A et H) a publié une déclaration officielle, appelant à une fin rapide des combats.

La star du baseball Ohtani Shôhei est remonté sur le monticule comme lanceur pour la première fois depuis août 2023, reprenant son rôle de « double menace ». En tant que frappeur, le 24 juin, il a frappé un coup de circuit de deux points pour les Dodgers de Los Angeles contre les Rockies du Colorado, portant son total à 300 coups de circuit au cours de sa carrière professionnelle au Japon et aux États-Unis.



Ohtani Shôhei reprenant son poste de lanceur pour la première fois en deux ans (Imagn Images via Reuters Connect)

Le couple impérial à Hiroshima, exécution d’un tueur en série, levée de l’embargo par la Chine

Mardi 17

Le Parlement japonais a adopté un projet de loi visant à introduire un système de « contravention bleue » pour sanctionner les cyclistes âgés de 16 ans et plus en cas d’infraction au code de la route. Cette mesure entrera en vigueur le 1er avril 2026.

Mercedi 18

Le Parlement japonais a adopté la révision d’un projet de loi sur la dépendance aux jeux, qui vise principalement à interdire les publicités et les informations qui attirent les gens vers les sites de casino en ligne.

Jeudi 19

À l’occasion du 80e anniversaire de la phase finale de la Seconde Guerre mondiale, l’empereur Naruhito et l’impératrice Masako ont visité Hiroshima pour la première fois depuis l’accession au trône du souverain en 2019. Ils se sont recueillis en silence auprès du Cénotaphe pour les victimes de la bombe atomique et ont rencontré des hibakusha (survivants de la bombe).

Article lié



L’empereur Naruhito et l’impératrice Masako offrant une gerbe de fleurs au Cénotaphe des victimes de la bombe atomique, au parc du Mémorial de la Paix d’Hiroshima, le 19 juin 2025. (Jiji)

Vendredi 20

La triple championne de patinage artistique Sakamoto Kaori a annoncé qu’elle prendrait sa retraite de la compétition à la fin de la saison prochaine, qui inclut les Jeux olympiques d’hiver de Milan et Cortina (6-22 février 2026).

Samedi 21

Les États-Unis ont demandé aux pays alliés d’Asie-Pacifique, dont le Japon, de monter le budget de la défense à hauteur de 5 % de leur PIB.

Dimanche 22

Le parti politique Tomin First a remporté 31 sièges aux élections de l’Assemblée métropolitaine de Tokyo. La gouverneure Koike Yuriko est conseillère spéciale du parti. Le Parti libéral-démocrate (PLD) a perdu neuf sièges, un revers historique pour le plus important parti politique japonais, qui conserve 21 sièges. Le Kômeitô, qui forme une coalition avec le PLD au gouvernement national, a remporté 19 sièges (recul de quatre sièges). Au total, ces trois partis, qui soutiennent le programme politique de Koike à l’Assemblée métropolitaine, ont sécurisé plus de la moitié des 127 sièges.

Lundi 23

La chaîne Lawson a ouvert à Tokyo une toute première « supérette du futur », munie d’une technologie numérique de pointe fournie par l’entreprise de télécommunications KDDI.

Mercredi 25

Le groupe d’idoles Tokio (composé de cinq membres masculins) a annoncé sa dissolution suite à la décision de son membre Kokubun Taichi, le 20 juin, de cesser ses activités à la suite d’une violation des règles de conformité.

Le ministère des Transports a révoqué la licence commerciale de transport routier de la Japan Post en raison de contrôles insuffisants d’alcoolémie et de santé des livreurs. L’entreprise ne pourra pas exploiter ses 2 500 véhicules pendant une période de cinq ans.

Jeudi 26

Une grimpeuse japonaise est décédée sur le Huascarán, la montagne la plus élevée du Pérou (6 768 mètres). Les autorités ont pu toutefois sauver son amie.

Un tribunal italien a reconnu coupable trois Japonais dont un ancien dirigeant d’une ancienne filiale de Mitsubishi pour avoir pollué les eaux de la région de la Vénétie avec du PFAS (per- et polyfluoroalkylées), qui est un composé chimique potentiellement cancérigène et qui persiste dans l’environnement.

Vendredi 27

Shiraishi Takahiro, un condamné à mort reconnu coupable du meurtre de neuf personnes en 2017 à Zama (préfecture de Kanagawa), a été exécuté par pendaison au centre de détention de Tokyo. Il s’agit de la première exécution depuis juillet 2022, suite à la finalisation de la peine du condamné en janvier 2021.

L’Agence météorologique japonaise a annoncé la fin de la saison des pluies dans le sud et le nord de Kyûshû, Shikoku et les régions de Chûgoku et Kinki de Honshû. À l’exception de Kyûshû, c’est la première fois que l’une de ces régions voit la saison des pluies se terminer en juin, marquant ainsi la plus courte saison des pluies jamais enregistrée.

Samedi 28

Les quatre pandas du parc à thème Adventure World de Shirahama, dans la préfecture de Wakayama, sont partis pour la Chine. Il ne reste désormais que deux pandas au Japon.

Dimanche 29

Les autorités douanières chinoises ont annoncé que les produits de la pêche japonaise seraient à nouveau autorisés à l’importation. Depuis août 2023, les importations étaient interrompues à la suite du rejet des eaux traitées de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi dans l’océan Pacifique.

(Photo de titre : des fans signant un registre lors d’une cérémonie commémorative organisée suite au décès de la star des Yomiuri Giants, Nagashima Shigeo, au Giants Town Stadium à Inagi, Tokyo, le 4 juin 2025. Jiji)