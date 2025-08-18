L’essentiel du mois de juillet 2025

L’actualité du mois au Japon

Perte de la majorité à la Chambre des conseillers pour la coalition au pouvoir, accord tarifaire avec les États-Unis, série de séismes, record de température et inauguration d’un nouveau parc à thème : retour sur les événements marquants du mois de juillet 2025 au Japon.

Mardi 1er

Les prix des terrains en bord de route, qui servent au calcul des impôts sur les successions et les donations, ont augmenté de 2,7 % en moyenne, en hausse pour la quatrième année consécutive. Cela fait suite à une demande accrue de logements et d’hôtels pour les visiteurs internationaux dans les zones urbaines et touristiques.

Les données du ministère de la Protection sociale ont révélé que le nombre de survivants de la bombe atomique (hibakusha), larguées à Hiroshima et Nagasaki il y a 80 ans cette année, est désormais tombé sous les 100 000.

Un employé d’un cabinet d’avocats a été mortellement poignardé dans son bureau du 31e étage du bâtiment Sunshine City, un grand complexe commercial et touristique du quartier d’Ikebukuro, à Tokyo.

Jeudi 3

Un séisme de niveau « 6- » sur l’échelle d’intensité sismique japonaise (shindo) a frappé l’île d’Akuseki dans l’archipel des Tokara, au sud-ouest du Japon. Plus de 1 000 secousses de shindo de « 1 » ou plus ont été enregistrées du 21 juin au 3 juillet. Les évacuations volontaires ont débuté le lendemain.

La Nuit de Baba Yaga, traduction par Sam Bett du roman Baba Yaga no yoru écrit par Ôtani Akira, a remporté le prix CWA International Dagger de la meilleure traduction d’un roman policier, devenant ainsi le premier livre japonais à recevoir ce prix au Royaume-Uni.

Dimanche 6

L’empereur Naruhito et l’impératrice Masako sont arrivés en Mongolie pour une visite prévue jusqu’au 13 juillet, afin notamment de rendre hommage aux prisonniers de guerre japonais morts en détention. Ils ont également assisté à la cérémonie d’ouverture du festival des sports traditionnels Naadam.

Article lié



L’empereur Naruhito, l’impératrice Masako et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh se rendant à une course de chevaux au festival Naadam, le 12 juillet 2025. (Jiji)

Deux femmes travaillant dans un bar à hôtesses ont été poignardées à mort par un client à Hamamatsu, dans la préfecture de Shizuoka. Les deux victimes sont la gérante de l’établissement, âgée de 27 ans, et une employée de 26 ans.

Article lié

Le ministère de l’Environnement a annoncé des lignes directrices énumérant les conditions et les procédures à suivre pour autoriser à tirer sur les ours et d’autres animaux sauvages dans les zones urbaines.

Mercredi 9

La Force terrestre d’autodéfense a commencé le transfert de son avion de transport Osprey vers la préfecture de Saga, dans le cadre des mesures visant à renforcer la défense des îles Nansei du Japon, qui comprennent Okinawa.

Jeudi 10

L’Agence nationale de police a annoncé des règles plus strictes pour la conversion des permis de conduire étranger en permis japonais. L’examen de conduite à passer pour obtenir un permis japonais sera plus difficile, avec 50 questions au lieu des 10 actuelles et une note de passage rehaussée à 90 %.

Vendredi 11

Le Japon et la Chine ont entamé des négociations sur la reprise des exportations de bœuf japonais vers la Chine, suspendues depuis 2001 en raison d’une épidémie d’ESB (maladie de la vache folle).

Samedi 12

Blue Impulse, l’équipe de démonstration acrobatique de la Force aérienne d’autodéfense japonaise, a réalisé une démonstration au-dessus du site de l’Expo universelle d’Osaka 2025, les 12 et 13 juillet. Depuis son ouverture en avril, l’Expo a accueilli plus de 10 millions de visiteurs.

Article lié



Des spectateurs admirant les performances des avions Blue Impulse au-dessus du site de l’Expo universelle d’Osaka 2025, le 12 juillet 2025. (Jiji)

Lundi 14

Tsuruho Yôsuke, membre du Parti libéral-démocrate (PLD), a démissionné de son poste de président du Comité du budget de la Chambre des conseillers après avoir déclaré lors d’un discours de campagne le 8 juillet qu’il était « chanceux » qu’il y ait eu un tremblement de terre dans la péninsule de Noto.

L’empereur émérite Akihito, âgé de 91 ans, a été admis à l’Hôpital universitaire de Tokyo pour commencer un nouveau traitement oral pour son cœur.

Mardi 15

Nissan a annoncé la fin de la production de véhicules dans son usine d’Oppama, à Yokosuka, à la fin de l’exercice 2027. L’usine de Shônan, de sa filiale Nissan Shatai, à Hiratsuka, cessera aussi sa production à la fin de l’exercice 2026.

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a protesté au sujet du livre blanc de la défense émis par le Japon, qui affirmait la souverainté des îles Takeshima (rochers Liancourt).

Mercredi 16

Un employé japonais d’Astellas Pharma, arrêté par les autorités chinoises pour suspicion d’espionnage, a été condamné à trois ans et six mois de prison.

Les prix Akutagawa et Naoki n’ont récompensé aucun lauréat, une première en 27 ans et la sixième fois dans l’histoire de ces deux prestigieux prix littéraires.

Le géant canadien des dépanneurs Alimentation Couche-Tard a annoncé le retrait de son offre de rachat sur le japonais Seven & I Holdings.

Vendredi 18

La branche de Kanazawa de la Haute Cour de Nagoya a acquitté Maekawa Shôji lors d’un nouveau procès concernant le meurtre d’une collégienne à Fukui en 1986, déclarant que le témoignage du témoin n’était pas fiable. Maekawa avait déjà été condamné par le passé et purgeait une peine de prison.



Maekawa Shōji souriant lors d’une conférence de presse après qu’il a été déclaré non couple lors d’un nouveau procès. (Jiji)

Dimanche 20

La coalition au pouvoir, formée par le PLD et le Kômeitô, n’a remporté que 47 sièges aux élections de la Chambre des conseillers, loin des 50 sièges nécessaires pour conserver la majorité. La coalition est désormais minoritaire dans les chambres basse et haute de la Diète. Le Parti démocrate du peuple et le Sanseitô ont fortement progressé.

Lundi 21

Le Premier ministre Ishiba Shigeru a déclaré son intention de conserver ses postes de Premier ministre et président du PLD, invoquant la nécessité d’assumer ses responsabilités en tant que leader du principal parti japonais pour éviter la paralysie politique. Il a réitéré son intention lors d’une réunion des législateurs du PLD le 28 juillet, malgré les appels à sa démission.

Mardi 22

Interpol a annoncé le retrait de Paul Watson, le fondateur du groupe de lutte contre la chasse à la baleine Sea Shepherd, de sa notice rouge indiquant les personnes recherchées.

La Compagnie électrique du Kansai a annoncé sa volonté de relancer des études géologiques dans le but de construire un réacteur de nouvelle génération dans sa centrale nucléaire de Mihama, dans la préfecture de Fukui.

Les négociations tarifaires entre le Japon et les États-Unis ont abouti à un accord. À partir du 1er août, les États-Unis imposeront des droits de douane de 15 % sur les importations japonaises (contre 25 % annoncés précédemment). Les droits de douane supplémentaires sur les automobiles et les pièces détachées, qui étaient de 25 % depuis avril, ont été réduits de moitié. Combinés au droit de base de 2,5 %, ils s’élèvent désormais à 15 %. Le Japon a promis de son côté de réaliser un investissement massif de 550 milliards de dollars aux États-Unis et d’ouvrir ses marchés de l’automobile et du riz.



Le président américain Donald Trump a publié des messages sur les réseaux sociaux sur l’accord tarifaire avec le Japon. (Jiji)

Vendredi 25

Le parc à thème Junglia Okinawa a ouvert ses portes au nord de l’île principale d’Okinawa. Il s’étend sur 60 hectares et comprend une vaste forêt naturelle et 22 attractions.

Article lié



Une attraction de dinosaures à Junglia. Photographie prise le 22 juillet 2025. (Jiji)

Lundi 28

Une équipe de l’Université de Yamagata a annoncé la découverte de 248 nouveaux géoglyphes à Nazca, au Pérou.

Mardi 29

La Tokyo Electric Power Company (TEPCO) a annoncé que l’élimination à grande échelle des débris de combustible nucléaire fondu du réacteur 3 de sa centrale nucléaire de Fukushima Daiichi ne commencera pas avant 2037. Cette annonce pourrait retarder l’objectif de démantèlement de la centrale d’ici 2051, fixé conjointement par le gouvernement et TEPCO.

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a annoncé que Hiroyasu Miyoko, la personne la plus âgée du Japon, s’était éteinte à 114 ans.

Mercredi 30

À la suite d’un tremblement de terre de magnitude 8,7 au large du Kamtchatka, en Russie, l’Agence météorologique japonaise a émis des alertes au tsunami sur une grande partie de la côte Pacifique du pays, de Hokkaidô à la péninsule de Kii, ainsi que pour les îles Izu et Ogasawara. Des tsunamis allant jusqu’à 3 mètres étaient initialement attendus. Une vague de 1,3 mètre a été observée à Kuji (préfecture d’Iwate). Des perturbations importantes ont frappé les transports, notamment de longues suspensions des lignes ferroviaires côtières.

L’agence météorologique a annoncé une température historique de 41,2 °C à Tanba, dans la préfecture de Hyôgo.

Matsuya, la fameuse chaîne de restaurants de gyûdon (bol de riz garni de viande de bœuf), a annoncé que son tout premier établissement spécialisé dans les râmen a ouvert. Baptisé Matsutarô, il est situé dans le quartier tokyoïte de Shinjuku.

Une enquête du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a montré que la proportion de pères au Japon qui ont pris un congé parental au cours de l’exercice 2024 a augmenté de 10,4 points de pourcentage par rapport à l’année précédente, pour atteindre un niveau record de 40,5 %.

Jeudi 31

Après avoir annoncé sa démission suite à des mensonges au sujet de son profil académique, Takubo Maki, la maire de la ville d’Itô, dans la préfecture de Shizuoka, s’est finalement retractée.

(Photo de titre : de gauche à droite, le leader du Sanseitô, Kamiya Sôhei, le Premier ministre et président du PLD, Ishiba Shigeru, et le leader du Parti démocratique du peuple, Tamaki Yûichirô. Jiji)