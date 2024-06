De nouvelles images de la famille impériale dans leur ferme de Tochigi

Actualités

L’Agence de la maison impériale a publié 21 photos de l’empereur Naruhito et sa famille prises pendant leur séjour dans une ferme impériale de Tochigi, près de Tokyo, entre le 2 et 7 mai.

On peut les observer en train de se balader à vélo, creuser la terre pour y planter des pousses de bambou ou encore cueillir des légumes.

Il y a également sept images prises par le souverain lui-même où l’on y voit entre autres l’impératrice Masako porter un agneau dans ses bras, la princesse Aiko interagir avec un cheval, mais aussi les deux chats de la famille, « Mii » et « Seven ». Le premier avait été recueilli en 2010 aux alentours du palais Tôgû (aujourd’hui palais d’Akasaka), où la famille vivait alors, et le second vient d’un centre de refuge pour animaux.



L’impératrice Masako (gauche), un agneau dans les bras, et la princesse Aiko



Une photo de la princesse Aiko en 2010, avec une famille de chats qu’elle avait recueillie.



« Seven », l’un des deux chats de la famille impériale



« Mii », l’autre chat

